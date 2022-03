Nhiều nỗi lo của người trồng mít Thái

Hiện nay, nhiều người dân trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung đang có nhiều nỗi lo chung. Trước tiên, người dân lo về giá mít Thái lên xuống thất thường và theo hướng giảm mạnh.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/3 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Tiền Giang tại vườn cao nhất là 14.000 đồng/kg. Người trồng mít Thái đang có nhiều nỗi lo. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Cụ thể, trong tuần qua, có khi chỉ trong 1 ngày, mít Thái có đến 2 giá, chênh lệch từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Cách nay 3 ngày, giá mít loại Kem lớn từ 20.000 kg nhưng hiện chỉ còn từ 13.000 - 14.000 đồng/kg, tức giảm từ 6.000 - 7.000 đồng/kg.

Ngoài giá mít Thái giảm, người dân còn lo lắng rất nhiều khi giá phân bón, giá xăng gần đây tăng mạnh bất thường. Tình trạng này làm cho chi phí đầu tư vào cây mít của người dân ngày càng tăng.

Chưa dừng lại ở đó, một nỗi lo lớn nữa của người dân trồng mít Thái ở ĐBSCL hiện nay là bệnh xì mủ xảy ra rất nhiều. Theo người dân, tình trạng này làm tỉ lệ cây mít Thái chết cây ngày càng nhiều. Mặc dù đã can thiệp nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa thể khắc phục được.

Anh Nguyễn Văn Lâm ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Chưa bao giờ người dân trồng mít Thái có nhiều nỗi lo như hiện nay. Giá phân bón, giá xăng không ngừng tăng khiến chi phí đầu tư không ngừng đội lên nhưng giá mít thái không ngừng giảm, từ đó tiền lời của người dân ngày càng hẹp, thậm chí là thua lỗ".

Riêng về bệnh xì mủ trên cây mít Thái, anh Lâm cho hay, vườn mít nào cũng gặp tình trạng này. Nếu vườn trồng dày, bón phân đạm cao sẽ có tỉ lệ bệnh xỉ mủ nhiều và rất khó để khắc phục. Có nhiều nhà vườn chọn cách trồng cây mới để thay thế cây bị bệnh.

Giá mít Thái hôm nay 6/3: Tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/3 ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Đa số các vựa thông báo mua với số lượng có hạn và chỉ mua cho các thương lái báo trước số lượng đem đến vựa.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 6/3 tại Tiền Giang như sau: mít Kem lớn (loại trái nặng từ 9 kg trở lên) 14.000 đồng/kg (tăng từ 1.000 đồng/kg), mít Kem nhỏ (loại trái nặng từ 4-9kg) từ 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại các vựa ở Tiền Giang, giá mít Kem lớn được thu mua với giá 16.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 6.000 đồng/kg .

Ở các địa phương như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 6/3 như sau: mít Kem lớn 13.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Đối với giá tại vựa đối với các địa phương trên như sau: mít Kem lớn 15.000 đồng/kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa ở Tiền Giang mua với giá từ 4.000-5.000 đồng/kg, còn các vựa các địa phương khác thuộc ĐBSCL sẽ mua với giá thấp hơn khoảng 1.000 đồng/kg.