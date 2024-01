Giá sử dụng nước sạch tăng mạnh, Sawaco và các công ty con cấp nước làm ăn ra sao?

Sawaco tăng thu phí xử lý nước thải từ năm 2024

Ngoài ra, phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải với mức mới là 25% giá nước hiện hành. Người dân TPHCM sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định mới tại Nghị quyết 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, ngày 29/11. Cụ thể mức thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 là 8% và 6 tháng cuối năm 2024 là 10%.



Sawaco thông báo từ 1/1/2024, mức phí xử lý nước thải tăng 5%. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, giá nước sạch tại TPHCM theo định mức thấp nhất cho hộ gia đình sử dụng 4m3 mỗi người mỗi tháng trong 6 tháng năm 2024 là sẽ tăng từ 6.700 đồng/m3 lên 8.844 đồng/m3; định mức 4-6 m3 là 12.900 đồng/m3 tăng lên là 17.028 đồng/m3; từ 6m3 trở lên là 14.900 đồng/m3 tăng lên 19.008 đồng/m3.

Từ 1/7/2024 đến 31/12/2024 theo định mức thấp nhất cho hộ gia đình sử dụng 4m3 mỗi người mỗi tháng trong là sẽ tăng từ 6.700 đồng/m3 lên 8.877,5 đồng/m3; định mức 4-6 m3 là 12.900 đồng/m3 tăng lên là 17.029,5 đồng/m3; từ 6m3 trở lên là 14.400 đồng/m3 tăng lên 19.080 đồng/m3.

Sawaco làm ăn ra sao?

Tại Báo cáo riêng quý III/2023 được CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV công bố cho thấy, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.325 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Lãi gộp đạt 666 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu tài chính đạt 67,8 tỷ đồng, giảm 5,5%, trong đó lãi tiền gửi chiếm phần lớn với hơn 53 tỷ đồng, cổ tức, lợi nhuận được chia là 14,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 50% lên 32,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 343,6 tỷ đồng, chi phí quản lý đạt 99,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó.

Kết quả, quý III/2023, Sawaco báo lãi 208,5 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế 9 tháng, Sawaco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 3,8%, lãi sau thuế đạt hơn 833 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản của Sawaco tính tới 30/9/2023 đạt 11.352 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 5,5% xuống mức 2.563 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 41,2% lên 492 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 257 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống 3.782 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm tới 70% xống 55,6 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 4,6% lên 384,8 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn giảm 8% xuống 1.720 tỷ đồng.

Các công ty con của Sawaco có tỷ suất lợi nhuận chỉ bằng 1/10 doanh nghiệp cùng ngành

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) - Công ty con của cũng đã công bố tình hình kinh doanh quý IV/2023 và lũy kế cả năm 2023. Đáng chú ý, trong quý IV Công ty bất ngờ ghi nhận kết quả lỗ sâu tới gần 10 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý IV/2023, GDW ghi nhận doanh thu thuần đạt 157,6 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng giảm 13,6% xuống 85,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 7,7% lên hơn 72 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng nhẹ lần lượt lên 51,4 tỷ đòng và 22,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác kỳ này âm tới 10,6 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến lãi sau thuế quý IV/2023 khiến GDW lỗ tới 9,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,6 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần của Cấp nước Gia Định đạt 653,4 tỷ đồng, tăng 4,7%, lãi sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 22,6% so với thực hiện năm 2022.

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW)

Được biết, GDW hoàn thành cổ phần hóa năm 2007. Tại thời điểm 31/12/2023 Công ty có vốn điều lệ 95 tỷ đồng, phần vốn Nhà nước chiếm 51,2% do Sawaco quản lý. Các cổ đông lớn khác gồm công ty TNHH nước sạch REE sở hữu 20%, Ngân hàng TMCP Đông Á sở hữu 10% và Quỹ America LLC sở hữu 5,23%. Ngoài ra, còn có Công ty đầu tư tài chính TP. HCM nắm giữ 0,44%.

GDW đang quản lý hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch ở Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, một số phường thuộc Quận 3 và Quận Gò Vấp (TP.HCM). GDW mua nước sạch của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và phân phối lại cho khách hàng.

Dù giá nước liên tục tăng, doanh thu hằng năm cũng tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng chưa tương xứng. Cụ thể lợi nhuận giai đoạn 2020 -2023 lần lượt đạt 18,6 tỷ đồng, 18,7 tỷ đồng, 21,2 tỷ đòng và 26 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đã liên tục giảm xuống, cụ thể năm 2008, tỷ suất lợi nhuận của Công ty là 5,7% đã giảm xuống 3,7% (năm 2021), năm 2022 đạt 3,4% và năm 2023 đạt 3,9%. Điều này gây khó hiểu đối với một công ty cấp nước - một ngành độc quyền, gần như không có cạnh tranh.

So với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, tỷ suất lợi nhuận còn chưa cao. Đơn cử như CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) có doanh thu các năm cũng xấp xỉ GDW, nhưng lợi nhuận cao gấp 9-10 lần GDW. Cụ thể giai đoạn 2020 -2023 VCW có lợi nhuận đạt lần lượt 195 tỷ đồng, 198,6 tỷ đồng, 201,4 tỷ đồng và 35,4 tỷ đồng. Như vậy, so với các năm trước, lợi nhuận VCW cao gấp 9-10 lần GDW.

Hay CTCP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (BWS) các năm gần đây có doanh thu lớn hơn GDW khoảng 10-12% nhưng lợi nhuận cao gấp 10-12 lần GDW, đơn cử như các năm 2019-2022 công ty có lợi nhuận đạt lần lượt ở mức 225,1 tỷ đồng, 232 tỷ đồng, 199 tỷ đồng và 191,7 tỷ đồng. Nói cách khác, biên lợi nhuận ròng của VCW và BWS cao gấp khoảng 10 lần GDW.

Ngoài CTCP Cấp nước Gia Định, một công ty con khác của Sawaco là CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) cũng ghi nhận kết quả lãi sau thuế chưa tương xứng doanh thu, hay nói cách khác tỷ suất lợi nhuận/doanh thu rất thấp.

NBW được cổ phần hóa năm 2006, hiện có vốn điều lệ 109 tỷ đồng, phần vốn Nhà nước chiếm 53,4% do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) quản lý. NBW đang quản lý hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch ở Quận 4, Quận 7 và huyện Nhà Bè (TP.HCM), đồng thời bước đầu mở rộng địa bàn cấp nước sang các xã của huyện Cần Giuộc (Long An).

NBW mua nước sạch của Sawaco và phân phối lại cho khách hàng thông qua hệ thống đường ống cấp nước của NBW.

Trong quý IV/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 223,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp ở mức 81,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu tài chính tăng 43% lên 1,6 tỷ đồng. CHi phí bán hàng giảm 15,3% xuống 44,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47,3% lên 30 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế của NBW đạt 5,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế cả năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 889 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế cả năm của Công ty đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông Cấp nước Nhà Bè thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 873,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27,9 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Cấp nước Nhà Bè đã hoàn thành vượt 2% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Cấp nước Nhà Bè đạt 303 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trữ tiền giảm 13% còn 98,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho gần như đi ngang, ở mức gần 28 tỷ đồng.

Hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Cấp nước Nhà Bè ghi nhận 126,9 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Dữ liệu cho thấy, những năm gần đây, dù giá nước liên tục tăng nhưng lãi sau thuế của Công ty vẫn chưa tăng tương ứng với mức tăng của doanh thu.

Cụ thể, nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng nên doanh thu năm 2023 đã lên tới 889 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần doanh thu 2007 (doanh thu 151,8 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận sau thuế 2022 mới chỉ tăng chưa đến 3 lần so với 2007 (8,6 tỷ đồng).

Hay nói cách khác, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của NBW rất thấp, đã giảm từ 5,7% xuống còn 2,8% năm 2023, năm 2022 con số này là 2,3%, năm 2021 là 2,37%...

Như vậy, 2 công ty con của Sawaco nói trên có hiệu quả sinh lời khá thấp - thấp hơn nhiều so với trung bình các doanh nghiệp cấp nước khác đang niêm yết trên sàn.