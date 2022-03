Giá than nhập khẩu tăng 2,5 - 3 lần khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, TKV đề xuất tăng giá bán

Mới đây, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng giá bán than trong nước, đặc biệt là giá bán than các hộ điện (đối tượng chiếm trên 80% sản lượng than tiêu thụ của TKV) để bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh than của TKV, theo báo Chính phủ.

Cụ thể, TKV lý giải rằng dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát, nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi đã đẩy nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu năm 2022 tăng cao.

Đỉnh điểm từ tháng 3, căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dẫn đến nguồn cung than không đủ đáp ứng nhu cầu, giá than liên tục tăng đạt các mốc kỷ lục và đến thời điểm hiện nay giá thế giới đã tăng gấp từ 2,5-3 lần giá trong nước. Nguồn cung than khan hiếm nên việc nhập khẩu than đối với TKV hiện nay rất khó khăn.

Các hộ trong nước không nhập khẩu được than, quay lại sử dụng than trong nước dẫn đến nhu cầu tiêu thụ than trong nước tăng rất cao gây nên tình trạng khan hiếm than mặc dù sản lượng than sản xuất của TKV không giảm so với các năm gần đây.

Giá than thế giới tăng 2,5 - 3 lần sau khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang. (Ảnh: TKV)

Áp lực dồn vào nguồn cung trong nước trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 cũng gây ảnh hưởng việc sản xuất của TKV khi hơn 36.253 người lao động bị nhiễm virus SARS-CoV-2, chiếm 38% tổng số lao động.

Cùng với đó, giá thành khai thác than ngày càng tăng do các mỏ than ngày càng khai thác xuống sâu, một số đơn vị điều kiện địa chất biến động phức tạp, sai khác so với tài liệu thiết kế ban đầu, mức độ rủi ro trong quá trình khai thác gia tăng, cung độ vận chuyển ngày càng xa, tiền lương và các loại thuế phí tăng cao.

TKV thông tin giai đoạn 2019 – 2021, giá bán than trong nước cho sản xuất điện không tăng nên lợi nhuận từ sản xuất than ngày càng giảm. Do vậy, từ đầu năm 2022, việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhiều dự án đầu tư, phát triển mỏ than theo quy hoạch không cân đối được hiệu quả kinh tế để triển khai thực hiện.

Do vậy, TKV cho rằng việc tăng giá bán than trong nước sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiến độ các dự án khai thác, đầu tư.