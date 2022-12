Giá USD chưa ngừng rơi

Tỷ giá quy đổi USD trên kênh ngân hàng chưa ngừng giảm trong tuần này, hiện đã về sát mốc 24.000 đồng/USD. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (5/12), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD thêm 2 đồng so với cuối tuần trước, hiện cố định ở mức 23.658 đồng/USD.

Xét trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá trung tâm của cặp tiền tệ này đã giữ xu hướng đi xuống liên tục trong một tháng qua với biên độ giảm bình quân 1-3 đồng/phiên. So với lần điều chỉnh tăng gần nhất, chỉ số tỷ giá này đã giảm 35 đồng.

Với biên độ giao dịch cho phép ở mức +/-5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá sàn/trần đồng bạc xanh các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay là 22.475 - 24.841 đồng/USD. Tại Sở giao dịch của NHNN, nhà điều hành vẫn niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức 24.840 đồng/USD, xấp xỉ mức trần theo tỷ giá trung tâm.

Tuy nhiên, trên kênh giao dịch của các ngân hàng thương mại, giá bán USD vẫn tiếp đà suy giảm từ cuối tuần trước, hiện đã giảm về vùng 24.000-24.100 đồng/USD.

Trong đó, Vietcombank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.820 - 24.100 đồng/USD (mua - bán), giảm tiếp 140 đồng so với cuối tuần trước. So với đầu tuần trước, giá bán USD tại nhà băng này đã giảm một mạch 740 đồng, tương đương gần 3,1%.

Việc giảm liên tục trong những phiên gần đây đã kéo giá bán USD tại Vietcombank rơi xuống vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 10 (trước thời điểm NHNN nới biên độ giao dịch USD theo tỷ giá trung tâm từ 3% lên 5%).

đồng/USD TỶ GIÁ USD/VNĐ TẠI CÁC NGÂN HÀNG CHƯA NGỪNG RƠI Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Mua vào Bán ra 10/10 12 14 18 20 24/10 26 28 1/11 3 7/11 9 11 15 17 21/11 23 25 29 1/12 5/12 23 500 23 750 24 000 24 250 24 500 24 750 25 000

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại VietinBank, sau khi giảm 330 đồng phiên giao dịch cuối tuần trước, đến hôm nay, nhà băng này tiếp tục giảm giá bán USD thêm 290 đồng, xuống mức 24.060 đồng/USD. Đây là giá giao dịch thấp nhất mà VietinBank niêm yết với đồng bạc xanh trong hai tháng đã qua.

Ở chiều mua vào, nhà băng này hiện chấp nhận mức giá 23.780 đồng/USD, cũng giảm 170 đồng so với cuối tuần trước. Nếu tính từ đầu tuần trước, giá mua USD tại VietinBank đã giảm tới 780 đồng, trong khi giá bán ra giảm 790 đồng.

VietinBank cũng đang là ngân hàng quốc doanh niêm yết giá bán USD thấp nhất thị trường.

Cùng chung xu hướng giảm, nhưng hiện BIDV vẫn niêm yết giá giao dịch đồng ngoại tệ này ở mức 24.840 - 24.120 đồng/USD và Agribank niêm yết ở 23.900 - 24.180 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, đà giảm cũng chiếm ưu thế nhưng mức giảm tại mỗi đơn vị là khác nhau.

HDBank hiện niêm yết giá mua vào ở mức 24.150 đồng/USD và bán ra ở 24.350 đồng/USD, không thay đổi so với cuối tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 500 đồng so với đầu tuần trước.

Trong khi đó, Techcombank giảm giá bán đồng bạc xanh hôm nay xuống 24.090 đồng/USD, thấp hơn 200 đồng so với cuối tuần trước và 758 đồng so với đầu tuần trước; Eximbank giảm 260 đồng so với cuối tuần trước, hiện chấp nhận mua vào ở 23.800 đồng/USD và bán ra ở 24.070 đồng/USD; Sacombank giảm tương ứng, hiện cố định ở 23.820 - 24.030 đồng/USD (mua - bán)…

Dù mức giảm tại mỗi nhà băng khác nhau, việc liên tục lao dốc từ cuối tuần trước đến nay đã khiến giá bán USD tại hầu hết ngân hàng đều đã giảm về vùng thấp nhất từ giữa tháng 10.

Trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ ngân hàng chưa ngừng rơi, tỷ giá quy đổi ngoại tệ này trên kênh tự do đã ghi nhận mức tăng trở lại.

Trong đó, các đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.500 đồng/USD, giảm 45 đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá bán ra đã được điều chỉnh tăng 35 đồng, hiện giao dịch quanh mức 24.650 đồng/USD.

Với diễn biến kể trên, chênh lệch giá bán USD giữa kênh ngân hàng thương mại và thị trường tự do đã bị nới rộng lên gần 600 đồng/USD.