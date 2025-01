Giá USD hôm nay 13/1: Đi ngang, tỷ giá "chợ đen" bán ra 25.755 VND/USD

Giá USD hôm nay 13/1 trên thế giới trụ vững mức 109

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đứng mức 109,5, tăng nhẹ 0,01% so với cùng thời điểm hôm qua.

Diễn biến giá USD hôm nay. Nguồn: investing.com.

Báo cáo Chiến lược Tỷ giá & Ngoại hối Hàng tháng mới nhất của Ngân hàng UOB công bố hồi tháng 1/2025 đã nêu bật triển vọng đồng đô la Mỹ sẽ mạnh hơn nữa trong nửa đầu năm 2025, sau sự trở lại của ông Donald Trump với vị trí là Tổng thống Hoa Kỳ và rất nhiều bất ổn về chính sách mà ông sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của mình kể từ ngày 20/1. Đồng thời nhận định VND vẫn dễ bị tổn thương trước các yếu tố bên ngoài như chính sách lãi suất của Fed.

Phân tích thêm, chuyên gia nêu, thị trường đã điều chỉnh lại dự báo với ít đợt cắt giảm lãi suất của Fed hơn trong nhiệm kỳ Trump 2.0, có nghĩa là sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Trong bối cảnh đó, VND có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của ông Trump và xu hướng của đồng Nhân dân tệ. Với những bất lợi bên ngoài khó có thể biến mất trong thời gian ngắn, VND có khảnăng sẽ tiếp tục giảm so với USD.

"Nhìn chung, chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 25.800 trong quý 1 năm 2025, 26.000 trong quý 2 năm 2025, 26.200 trong quý 3 năm 2025 và 26.000 trong quý 4 năm 2025", chuyên gia đề cập.

Tương tự, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra nhận định, năm 2025, sức mạnh USD vẫn là yếu tố chi phối lớn đối với tỷ giá và VND sẽ mất giá khoảng 3% so với USD. Tuy vậy, thị trường ngoại hối có thể ghi nhận những yếu tố tích cực nhờ xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Điều này sẽ tạo ra cơ hội cho dòng tiền đầu tư vào những nước có kinh tế vĩ mô ổn định, trong đó có Việt Nam.

Giá USD hôm nay 13/1 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.341 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.124 – 25.558 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 đến nay. (DV tổng hợp, nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.168 - 25.558 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.025 - 25.535 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.172 - 25.558 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.655 - 25.755 VND/USD. Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 530 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 201 đồng.