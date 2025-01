Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2024 dần lộ diện: Nhiều "ông lớn" báo lãi tỷ USD

Tại báo cáo của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), nhóm phân tích dự báo lợi nhuận trước thuế 2025 của các ngân hàng trong danh mục phân tích tăng trưởng 14,9% so với cùng kỳ, chậm lại đôi chút so với mức tăng trưởng 16,2% theo dự kiến của nhóm chuyên gia tại năm 2024.

Trong đó, tổng thu nhập dự báo tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ với động lực tăng trưởng đến từ tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức cao là 15,6% so với cùng kỳ. Trong khi thu nhập ngoài lãi dự báo chỉ tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ do mảng ban ca dự báo tiếp tục khó khăn.

Nhóm phân tích cũng chỉ ra một số ngân hàng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt năm 2025 là Vietcombank (12%), BIDV (16,7%), VietinBank (17,9%), Techcombank (17%), MB (15,5%), Sacombank (17,8%)…