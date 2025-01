Giá dầu tăng "nóng": Chuyên gia cảnh báo 'cú hạ nhiệt' sắp tới?

Giá dầu Brent chốt tuần giao dịch vừa qua ở mức 79,7 USD/thùng, tăng 3,6% so với phiên liền trước; giá dầu WTI ở mốc 76,63 USD/thùng, tăng "nóng" 3,65%. Cả dầu Brent và WTI đều lên cao nhất kể từ đầu tháng 10, sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt quy mô lớn nhất lên dầu khí Nga.

Giá dầu thô Brent tương lai đóng cửa ở mức 79,76 USD/thùng, tăng 3,7%, sau khi vượt qua mức 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 7/10/2024.

Diễn biến giá dầu thô Brent tương lai. (Nguồn: CNBC)

Dẫn dự báo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), tại báo cáo về triển vọng ngành dầu khí năm 2025, các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) cho biết, các rủi ro địa chính trị đang diễn ra tại Trung Đông và dự trữ dầu toàn cầu giảm do OPEC+ vẫn đang hạn chế nguồn cung sẽ tạo áp lực tăng giá dầu. Giá dầu Brent tương lai dự kiến đạt mức trung bình khoảng 78 USD/thùng trong quý I/2025.

Tuy nhiên, EIA dự đoán nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng trong thời gian tới khi lượng tồn kho dầu khôi phục trong quý II/2024, làm giảm giá dầu thô cho đến cuối năm 2024. Đến giữa năm 2025, giá dầu Brent kỳ vọng giảm xuống mức trung bình 74 USD/thùng.

Bổ sung thêm dự báo từ EIA, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, cho biết: Năm 2025, cung dầu toàn cầu dự kiến đạt 104,24 triệu thùng/ngày, tăng 1,61% so với năm 2024, trong khi nhu cầu dầu toàn cầu ước tính đạt 104,32 triệu thùng/ngày, tăng 1,25%. Diễn biến này có thể khiến giá dầu Brent bình quân năm 2025 giảm còn 73,58 USD/thùng, giảm 8,58% so với năm 2024 và giá dầu WTI xuống 69,12 USD/thùng, giảm 9,66%.

“Trên cơ sở này, Viện Kinh tế Tài chính dự báo giá dầu thô thế giới bình quân năm 2025 sẽ giảm từ 4-8% so với năm 2024. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá dầu tháng 1/2025 có thể tăng từ 0-4% so với tháng 12/2024, do một số yếu tố như kinh tế Trung Quốc có triển vọng phục hồi tốt hơn và tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần cuối tháng 12/2024 giảm 1,2 triệu thùng so với tuần trước đó,” ông Độ thông tin thêm.

Sự phục hồi của nguồn cung dầu toàn cầu có thể kìm hãm đà tăng, đưa giá dầu về mức trung bình 74 USD/thùng vào giữa năm 2025.

Theo nhận định của ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, năm 2024 là một năm khó khăn và đầy thử thách đối với các hàng hóa chính của thế giới.

Dầu thô Brent đạt đỉnh ở mức khoảng 90 USD một thùng trong quý II và kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 75 USD một thùng. “Sự biến động trong giá dầu thô Brent là dấu hiệu cho thấy bối cảnh ngày càng thách thức của nền kinh tế toàn cầu,” theo ông Heng Koon How.

Đối với dầu thô Brent, ông Heng Koon How cho rằng mối tương quan trong quá khứ giữa các nhà sản xuất năng lượng chính hiện đã bị đảo ngược. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang ngày càng khó khăn trong việc ổn định giá dầu thô và duy trì thị phần. Nguyên nhân là do họ ngày càng nhường thị phần và quyền định giá cho Hoa Kỳ.

Với sản lượng khoảng 13,5 triệu thùng mỗi ngày, Hoa Kỳ hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Sản lượng năng lượng của Hoa Kỳ đã tăng vọt trong thập kỷ qua dưới sự mở rộng ban đầu từ chính quyền Trump đầu tiên và sự mở rộng tiếp theo dưới thời chính quyền Biden.

Ngược lại, trước áp lực phải duy trì việc cắt giảm sản lượng, sản lượng dầu thô của Ả Rập Xê Út hiện thấp hơn nhiều, chỉ còn 9 triệu thùng mỗi ngày. Tóm lại, Hoa Kỳ hiện sản xuất dầu thô nhiều hơn khoảng 50% mỗi ngày so với Ả Rập Xê Út.

Với sự tăng trưởng chậm lại từ cả Trung Quốc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu, triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu đã liên tục bị OPEC hạ xuống. Do đó, mối đe dọa về tình trạng cung vượt cầu khiến giá dầu thô Brent tiếp tục giảm.

“Chúng ta đã thấy một năm đầy thách thức đối với dầu thô Brent. Ngoài ra, chúng ta không thể loại trừ nguy cơ dầu thô Brent giảm xuống dưới 70 USD nếu chính quyền Trump thứ hai tăng đáng kể thuế quan đối với Trung Quốc và toàn cầu vào năm 2025,” ông nhận định.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng dầu thô Brent có thể tăng giá trong trung hạn đến dài hạn. “Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi triển vọng ngắn hạn của dầu thô Brent rõ ràng là tiêu cực, thì triển vọng trung hạn đến dài hạn có thể hoàn toàn khác.

Đối với dầu thô Brent, đường cong tương lai chủ yếu là bằng phẳng và dường như không có nhiều rủi ro bị đội giá cao. Điều này bất chấp các cuộc xung đột đang diễn ra và rủi ro địa chính trị trên khắp Trung Đông. Bất kỳ sự leo thang nào trong khu vực đều có thể làm giảm nguồn cung dầu thô và đẩy giá lên cao.

Do đó, những người chấp nhận giá và người tiêu dùng dầu thô Brent có thể tận dụng mức giá hiện tại thấp hơn để thực hiện phòng vệ giá cho nhu cầu trong tương lai của họ,” ông nói.