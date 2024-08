Giá USD hôm nay 15/8: Ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mạnh, thị trường tự do thu hẹp khoảng cách giá mua - bán

Giá USD hôm nay 15/8 thế giới: Chỉ số USD Index đi ngang, Fed sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay?

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang giao dịch ở mức 102,43 (6h30 sáng theo giờ Việt Nam), đi ngang so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (102,43).

Chỉ số USD Index (nguồn:Investing.com)

Giá USD "bất động" trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố. Dữ liệu này cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,9% so với cùng kỳ, thấp hơn ước tính 3% - đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Chỉ số CPI cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động) tăng 3,2% so với cùng kỳ và tăng 0,2% so với tháng trước. Dữ liệu này làm tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, mặc dù có thể không quyết liệt như thị trường mong đợi.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư đang phân vân giữa hai lựa chọn giảm 25 và 50 điểm cơ bản (bps). Ngoài ra, các nhà đầu tư còn kỳ vọng Fed sẽ giảm 100 bps vào cuối năm nay.

Amo Sahota, giám đốc công ty Klarity FX tại San Francisco cho rằng: thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản 3 lần trong năm nay, thay vì mức 100 điểm cơ bản tính đến thời điểm cuối năm.

Giá USD hôm nay 15/8 trong nước: Diễn biến trái chiều

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.260 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên giao dịch liền kề

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 24.007 – 26.523 VND/USD.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ giá mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 VND/USD và giá bán giao ngay ở mức 25.450 VND/USD kể từ ngày 19/4.

Tỷ giá trung tâm (nguồn:SBV)

Ở khối các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 24.850 – 25.190 VND/USD, giảm 100 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hay với tại VietinBank, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank. Hiện, chiều mua USD đang ở 24.710 VND/USD và chiều bán ở mức 25.160 VND/USD, giảm mạnh 110 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.870 - 25.220 VND/USD, nhà băng này giảm 100 đồng ở chiều mua và giảm 85 đồng ở chiều bán so.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.890 - 25.210 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.550 - 25.600 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua nhưng lại giảm tới 40 đồng ở chiều bán so với ngày hôm trước.

"Tỷ giá sẽ ổn định vào cuối năm, Ngân hàng Nhà nước không cần thiết nâng lãi suất điều hành?"

Trong báo cáo cập nhật tỷ giá vừa đưa ra mới đây, Chứng khoán KBSV cho biết: tỷ giá liên ngân hàng đã giảm 1% so với mức đỉnh hồi tháng 5 vừa qua, tương đương tăng 3,9% so với hồi đầu năm. Tỷ giá trung tâm giảm 0,08% so với mức đỉnh, tương đương tăng 1,6% so với đầu năm.

Với diễn biến này, Chứng khoán KB cho rằng: Ngân hàng Nhà nước không cần thiết phải áp dụng trở lại nghiệp vụ bán ngoại tệ hay nâng lãi suất điều hành trong các tháng cuối năm.

"Biện pháp bán ngoại tệ có thể vẫn sẽ được áp dụng tuỳ thời điểm, tuy nhiên khối lượng bán được kỳ vọng là tương đối nhỏ. Việc tăng lãi suất điều hành, hay tăng lãi suất OMO, tín phiếu được dự báo sẽ không xảy ra", KBSV kỳ vọng.

Do tỷ giá đã có dấu hiệu ổn định hơn và xuống dưới ngưỡng bán ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ vẫn tập trung vào việc điều tiết thanh khoản trên thị trường mở và giữ nền lãi suất quanh 4-5% để hạn chế hoạt động carry trade.

Dù có thể còn có các biến động trồi sụt trong quý III, song chúng tôi kỳ vọng bước sang quý IV, tỷ giá sẽ giảm dần và đạt mức 25.120 USD/VND, tương đươngvới mức tăng 3,5% so với đầu năm.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 13/8 tăng từ 4,35% lên 4,40%, tương ứng tăng 0,05 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,43% lên 4,53%; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,57% lên 4,62% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại giảm từ 5,08% xuống 4,89%.