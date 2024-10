Giá USD hôm nay 21/10: Tỷ giá "chợ đen" cao hơn ngân hàng 440 đồng Giá USD hôm nay 21/10: Tỷ giá "chợ đen" cao hơn ngân hàng 440 đồng

Giá USD hôm nay 21/10: Tỷ giá USD/VND niêm yết trên thị trường tự do sáng nay đứng ở mức 25.260 – 25.360 VND/USD. So với ngân hàng, giá USD mua và bán trên thị trường tự do cao hơn 440 VND/USD.