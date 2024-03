Giá USD hôm nay 24/3: Đồng bạc xanh lên mức cao nhất 3 tuần

Giá USD hôm nay 24/3: Chỉ số USD Index tiếp đà tăng 2 tuần liên tiếp

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,43 khi chốt phiên giao dịch cuối tuần, tăng 1,3% so với đầu tuần (103,10).

Chỉ số USD Index

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 0,15%, đạt mốc 103,58, trước một loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tuần này.

Đến ngày 20/3, chỉ số USD Index tăng 0,39%, đạt mốc 103,82 khi các dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ kiên cường, tuy nhiên lạm phát vẫn neo ở mức cao, cản trở việc Fed cắt giảm lãi suất quá nhiều hoặc quá nhanh trong năm nay, điều này đã thúc đẩy đà tăng đối với đồng bạc xanh. Cùng với đó, thị trường đang chờ đợi manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới, thông qua các dự báo kinh tế từ năm 2024 đến năm 2026 của các nhà hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, sau khi Fed đưa ra dự báo kinh tế hằng quý cho thấy Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng ở mức 2,6% vào cuối năm, tăng so với dự báo 2,4% mà Ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra vào hồi tháng 12, thì đồng USD lại quay đầu giảm xuống mốc 103,38. Các nhà hoạch định chính sách dự đoán mức tăng trưởng của Mỹ khoảng 2,1% trong năm nay, tăng so với mức 1,4% dự kiến vào tháng 12, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ kết thúc vào năm 2024 ở mức 4%, giảm so với mức dự đoán 4,1% vào cuối năm ngoái.

Nhưng đồng bạc xanh sau đó lại tăng liên tục trong hai ngày liên tiếp để kết thúc tuần giao dịch ở mốc 104,43 trong bối cảnh cắt giảm lãi suất bất ngờ ở Thụy Sĩ đã làm nổi bật sự khác biệt trong chính sách lãi suất giữa Fed và các ngân hàng trung ương khác. Đây là mức cao nhất trong 3 tuần vừa qua và cũng ghi nhận là tuần thứ 2 liên tiếp tăng trưởng.

Đồng USD trong nước có 1 tuần tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 18/3 đến ngày 22/3 tăng từ 23.994 lên mức 24.003 VND/USD, tăng 9 đồng so với đầu tuần.

Diễn biến tỷ giá trung tâm tuần vừa qua

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.153 VND/USD (mua – bán).

Trên thị trường tự do, giá bán USD tăng 13 đồng so với hôm qua, lên mức 25.550 đồng mỗi USD, chiều mua và cũng tăng 13 đồng lên 25.470 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, kết thúc 1 tuần biến động tăng, như tại Vietcombank tỷ giá phiên cuối tuần tăng 50 đồng so với phiên hồi đầu tuần, hiện đang ở mức 24.610 - 24.950 VND/USD. Hay tại BIDV hiện đang ở mức 24.620 - 24.930 VND/USD, tăng 55 đồng cả 2 chiều so với hồi đầu tuần.

Tại VietinBank chiều mua vào đang niêm yết tại 24.565 VND/USD, tăng 47 đồng ở chiều mua và chiều bán cũng tăng 47 đồng, hiện đang ở 24.985 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở tất cả các kỳ hạn đã trải qua 1 tuần biến động không mấy đáng kể. Như ở kỳ hạn qua đêm đang ở 0,13%, giảm 1,08 điểm % so với hồi đầu tuần.

Còn lại ở các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng đang có biến động nhẹ, lần lượt ở mức 0,48%; 1,58% và 2,77%.