Giá USD hôm nay 3/6: Đồng bạc xanh "mắc kẹt" trong mốc 104

Giá USD hôm nay 3/6: Chỉ số USD Index "chôn chân" ở ngưỡng 104

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,49 tại phiên giao dịch lúc 8h00 giờ Việt Nam, giảm 0,1% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (104,57).

Chỉ số USD Index

Đồng USD dù có những hôm vượt qua mốc 105 nhưng lại trở lại "kẹt" trong ngưỡng 104 suốt thời gian dài vừa qua cho thấy việc công bố dữ liệu về Chi tiêu Tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vào cuối tuần trước đã không có nhiều tác động đến chỉ số DXY. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm sau khi dữ liệu này được công bố.

Cụ thể, PCE tăng 3,3% trong quý I/2024, giảm nhẹ so với dự báo. GDP của Mỹ tăng trưởng 1,3% trong quý I/2024 (số liệu công bố ngày 30/5), thấp hơn so với dự báo đưa ra là 1,6%. Tiêu dùng cá nhân - động lực chính của nền kinh tế tăng 2%, so với dự báo trước đó là 2,5%. Ngay sau đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ (4,5%) đã giảm sau khi đạt mức 4,64% vào tuần trước.

Cách đây 1 tháng, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm thị trường “hài lòng” bằng cách từ chối nhắc tới khả năng tăng lãi suất. Từ tháng 7/2023 tới nay, Fed đã duy trì lãi suất ở mức 5,25 - 5,5%/năm, mức cao nhất trong 2 thập kỷ qua.

Lạm phát của Mỹ trong tháng 4/2024 thấp hơn so với dự đoán, giúp các nhà hoạch định chính sách cảm thấy nhẹ hơn phần nào, nhưng mức 3,4% vẫn còn quá cao so với mục tiêu.

Triển vọng trước mắt là không rõ ràng đối với USD Index. Phạm vi 104-105,5 có thể tiếp tục được duy trì trong một thời gian nữa.

Giá USD hôm nay trong nước đồng loạt biến động nhẹ

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 3/6 ở mức 24.261 đồng, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 VND/USD (mua – bán).

Trên thị trường tự do, giá bán USD giảm 10 đồng so với phiên ngày hôm qua, hiện ở mức 25.855 đồng mỗi USD và chiều bán giữ nguyên ở mức 25.775 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank - ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang niêm yết giá mua - bán ở mức 25.254 - 25.474 VND/USD, giữ nguyên mức niêm yết ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, hiện giá USD đang được niêm yết ở mức 25.235 - 25.467 đồng, tăng 15 đồng ở chiều mua nhưng giảm nhẹ 3 đồng ở chiều bán.

Giá USD tại ngân hàng BIDV đang được niêm yết ở mức 25.254 - 25.474 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 30/5 đã giảm từ 4,03% xuống còn 3,37% so với phiên giao dịch trước đó, tương ứng giảm 0,66 điểm %.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,40% xuống 3,99%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 5,35% xuống 4,61% và kỳ hạn 3 tháng thì tăng từ 5,50% lên 5,57%.