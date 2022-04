Giá vật liệu hôm nay 3/4: Quặng sắt lên đỉnh 8 tháng, giá thép trong nước sẽ còn tăng "sốc" tiếp

Giá vật liệu hôm nay 3/4: Giá quặng sắt lên đỉnh 8 tháng, thép trong nước sẽ vượt xa 20 triệu đồng/tấn

Giá thép xây dựng trong nước tiếp tục tăng được cho là do đầu tư công và giá nguyên liệu tăng. Tại thị trường trong nước, giá thép xây dựng đã vượt 19 triệu đồng/tấn, cao hơn 1 triệu đồng so với mức đỉnh năm 2021.



Từ đầu tháng 3, các loại thép thương hiệu Hòa Phát, Việt Ý, Việt Nhật… đã đồng loạt tăng giá bán, hiện đang ở mức trên dưới 19 triệu đồng/tấn.

Các sản phẩm thép Hòa Phát, thép Việt Ý tăng 610.000 đồng/tấn, đưa thép cuộn chạm mức hơn 18,9 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn hơn 19 triệu đồng/tấn.

Hiện mức giá của nhiều loại thép xây dựng trên thị trường như Hòa Phát, Việt Nhật, Việt Ý, Pomina, thép Thái Nguyên, thép Miền Nam… rơi vào khoảng 18.000 – 19.000 đồng/kg.

Theo giá thép cập nhật đến hiện tại, thép Pomina có giá bán ở mức 19.430 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và 19.630 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300.

Tương tự, thép Việt Ý bán 18.890 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, 18.990 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300. Trong khi đó, thép Việt Đức có giá bán 18.880 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, 19.180 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300.

Xung quanh vấn đề giá thép tăng, các chuyên gia ngành thép lý giải, giá các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thép như than, quặng sắt, thép phế… đều đã tăng mạnh. Cùng với đó nhu cầu xây dựng, các dự án trong nước đã trở lại hoạt động khiến lượng tiêu thụ thép tăng cao.

Ngoài ra, không thể không nói tới yếu tố căng thẳng tại Nga – Ukraine như một tác nhân đẩy giá thép tăng đột biến hơn.

Với diễn biến hiện tại, các chuyên gia dự báo, giá thép trong nước sẽ rất khó “hạ nhiệt”, ngược lại có thể tiếp tục tăng hoặc neo ở mức giá cao trên 20 triệu đồng/tấn thêm một thời gian, đến khi những bất ổn về nguồn cung, chi phí logistics trên thế giới ổn định hơn.

Nga là thị trường xuất khẩu lớn các mặt hàng như dầu, khí, thép… nhưng thị trường này đang có vấn đề khiến nguồn cung thiếu hụt nên rất khó nói trước về giá các mặt hàng trong tương lai.

Thị trường thép quý 2/2022 có thể bắt đầu với một mặt bằng giá mới

Bộ Công Thương mới đây nhận định: Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công có tác động tích cực đến phục hồi và tăng trưởng ở một số ngành như thép, vật liệu xây dựng, cơ khí.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng triển vọng thị trường thép Việt Nam năm 2022 sẽ tốt hơn khi Chính phủ ban hành chỉ đạo ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 xuyên suốt.

Ba trọng tâm để duy trì đà tăng trưởng, khai thác các động lực tăng trưởng mới được Chính phủ xác định trong năm 2022, gồm khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng.

VSA đánh giá triển vọng thị trường thép quý 2/2022 có thể bắt đầu với một mặt bằng giá mới khi giá nguyên liệu sản xuất thép liên tục điều chỉnh tăng, nhu cầu trong nước có tín hiệu tốt.

Theo số liệu mới nhất của VSA sản xuất thép thành phẩm 2 tháng đầu năm 2022 đạt 5,117 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 5,014 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 126.017 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo chiến lược năm 2022, CTCK ACB (ACBS) cho biết kể từ đầu năm đến nay, các thương hiệu thép trong nước liên tục tăng giá bán khi giá quặng sắt tăng trở lại và nhu cầu thép bắt đầu phục hồi. Sau 7 đợt tăng liên tiếp, giá thép xây dựng đang dao động ở mức 18,9 – 19,6 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel online.

ACBS cho rằng giá thép trong nước sẽ tăng hơn nữa khi nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng 12-13% nhờ hoạt động xây dựng phục hồi và sự thúc đẩy của Chính phủ về các dự án cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, giá thép thế giới, giá quặng sắt phi mã cũng là một yếu tố thúc đẩy giá thép tại Việt Nam trong năm 2022.

Trên thị trường, kết thúc tuần này, giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tăng vào thứ sáu (ngày 4/1), dao động gần mức đỉnh 8 tháng do hoạt động của các nhà máy trong nước ảm đạm và do các nhà giao dịch dự đoán các chính sách hỗ trợ bổ sung sẽ thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc.

Giá quặng sắt giao tháng 9/2022, trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên Trung Quốc tăng 2,8% lên 920 NDT (tương đương 144,90 USD/tấn), cao nhất kể từ ngày 5/8, đưa giá quặng sắt vào đà tăng thứ 6 liên tiếp trong tuần.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá nguyên liệu sản xuất thép giao tháng 5/2022 tăng 1,4% lên 161,90 USD/tấn do Bắc Kinh tuyên bố sẽ đưa ra các chính sách để ổn định nền kinh tế càng sớm càng tốt, nhằm chống lại áp lực đi xuống từ sự bùng phát Covid-19 trong nước và những bất ổn bên ngoài.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải giá thép cây xây dựng tăng 1,3%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 1,4%. Thép không gỉ giảm 0,8%.



Trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên Trung Quốc giá than luyện cốc tăng 1,1% và than cốc tăng 1,5%.

Báo giá trần thạch cao mới nhất

Báo giá trần thạch cao – giá làm trần thạch cao có nhiều mức khác nhau, phụ thuộc vào loại khung xương trần, thi công thô hay là hoàn thiện, loại sơn, bột bả hoàn thiện,… sử dụng trong quá trình thi công.

Giá thi công trần thạch cao hoàn thiện sẽ bao gồm: Giá thi công trần thô và giá sơn bả (tính theo mét vuông-m2). Giá thi công trần thô sẽ dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/m2.

Đơn giá làm trần thạch cao trên là đơn giá cho phần thô chưa bao gồm sơn bả, chưa bao gồm VAT. Đơn áp dụng cho trần có diện tích từ 30m2 trở lên. Nếu diện tích càng nhiều thì giá sẽ giảm nhiều hơn.