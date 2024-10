Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh?

Theo dữ liệu cập nhật của Dân Việt, giá xăng dầu hôm nay 2/10 trên thế giới vào thời điểm 6h00 phút (giờ Việt Nam) được giao dịch như sau: Giá dầu thô WTI ngọt nhẹ giao dịch ở mức 70,9 USD/thùng, tương đương tăng 4,01% so với ngày hôm qua; dầu Brent biển Bắc giao dịch ở mức 74,559 USD/thùng, tăng 3,99% so với phiên giao dịch hôm qua 1/10.



So với tháng trước, giá xăng dầu thế giới vẫn ghi nhận mức giảm, song xu hướng giảm nhẹ hơn so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá xăng dầu WTI giảm 4,33% so với 7,81% ngày 01/10; dầu Brent giảm 3,63% so với xu hướng giảm 7,06% ngày 01/10. Giá xăng dầu ngày 02/10 giảm lần lượt 18,7% đối với dầu WTI và 16,38% đối với dầu Brent so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện, giá xăng dầu trong nước vẫn bán theo giá ngày 26/9, trong đó giá xăng dầu hôm nay vẫn duy trì ổn định:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng 679 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 19.620 đồng:

- Giá xăng RON 95 tăng 756 đồng, giá bán lẻ lên đến hơn 20.518 đồng/lít.

- Giá dầu tăng từ 300-gần 500 đồng/ lít, cụ thể: Giá dầu diesel tăng 463 đồng, giá bán lẻ hơn 17.506 đồng/lít:

- Giá dầu hỏa tăng hơn 320 đồng, giá bán lẻ hơn 17.870 đồng/lít;

- Dầu mazut tăng hơn 531 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 15.350 đồng/kg.

Giá xăng dầu thế giới sáng ngày 2/10 (Ảnh Tradingeconomics)

Xu hướng tăng giá của xăng dầu thế giới trong mấy ngày qua được giới dự báo, sẽ kéo theo đà tăng của giá xăng dầu thành phẩm trong nước tại phiên điều chỉnh ngày mai 3/10.

Mới đây, Nhóm thương nhân phân phối xăng dầu và thương nhân bán lẻ xăng dầu vừa có văn bản gửi Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến việc sửa nghị định kinh doanh xăng dầu - dự thảo số 04 đang được Bộ Công thương lấy ý kiến.

Được biết, Nghị định mới này sẽ thay thế các nghị định trước đó là Nghị định 83 năm 2014; Nghị định 95 năm 2021; Nghị định 80 năm 2023.

Giá dầu Brent ngày 2/10 tăng khá mạnh so với ngày hôm qua 1/10.

Nhóm thương nhân khẳng định, những quy định được Bộ Công Thương được nêu ra trong dự thảo lấy ý kiến phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tạo lợi thế kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn có vị thế độc quyền, tạo cơ hội phát sinh tiêu cực, hình thành "lợi ích nhóm", hạn chế quyền kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về cơ chế quản lý giá xăng dầu, nhóm này nhận xét cơ chế tiếp tục duy trì phương pháp ấn định giá bán lẻ bằng mệnh lệnh hành chính trong khi giá đầu vào nhập khẩu phụ thuộc thế giới là trái với nguyên tắc hạch toán kinh doanh và quy luật thị trường, phương pháp tính giá xăng dầu không bảo đảm minh bạch và cạnh tranh.