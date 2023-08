Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Quay đầu tăng mạnh sau tuyên bố từ quốc gia dầu mỏ

Giá xăng dầu hôm nay 4/8 đã quay đầu tăng sau khi giảm nhẹ duy nhất 1 ngày 3/8 trong tuần. Sụ bất ổn của giá xăng dầu trên thế giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn cung, nhu cầu của các quốc gia lớn như Trung Quốc.

Giá xăng dầu hôm nay 4 /8 trên thế giới: Quay đầu tăng trở lại

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 4/8 trên thế giới tại thời điểm 6 giờ 49 phút (giờ Việt Nam), cụ thể như sau:

Theo đó, giá dầu thô WTI tăng từ 79,739 USD/thùng lên mức 81,863 USD/thùng, tăng 2,99%, giá dầu Brent tăng từ 83,476 USD/thùng lên 85,118 USD/thùng, tươg đương 2,31% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay trên thế giới đã quay đầu tăng trở lại sau 1 ngày giảm duy nhất trong tuần. Nguyên nhân là bởi Ả-rập Xê-út và Nga tuyên bố gia hạn cắt giảm sản lượng dầu. Ả-rập Xê-út sẽ cắt giảm sản lượng đơn phương 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 9 tương tự tháng 8.

Đồng thời, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tự nguyện giảm nguồn cung dầu trong tháng 9 thêm 300.000 thùng/ngày, so với mức cắt giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng 8. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm kỷ lục 17 triệu thùng vào tuần trước do hoạt động lọc dầu tăng và xuất khẩu dầu thô mạnh nhưng ở mức 439,8 triệu thùng, tồn kho chỉ thấp hơn 1% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này của năm. Về phía cầu,

Giá xăng dầu hôm nay 4/8 trong nước: Không có sự biến động

Giá xăng đầu hôm nay 4/8 đã được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh vào buổi chiều ngày 1/8. Đây cũng là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp, với mức tăng cụ thể như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (đồng/Lít) RON E5 92 21.630 22.790 RON 95 22.790 23.960 Dầu diesel 19.500 20.610 Dầu hỏa 19.189 20.270 Dầu mazut 15.725 đồng/kg 16.530 đồng/kg

Với mức tăng mới nhất giá xăng dầu hôm nay 4/8, tính từ đầu năm đã trải qua 22 lần điều chỉnh, trong đó có 12 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Do biến động giá nên kỳ này, nhà điều hành thực hiện xả quỹ bình ổn 400 đồng/lít với dầu diesel và 300 đồng/lít với dầu hỏa, trong khi các mặt hàng khác không trích lập và chi quỹ bình ổn.

Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá tăng 6,4 – 9,2% tùy loại. Cụ thể, giá xăng RON E5 92 tăng hơn 7% lên sát 99,69 USD/thùng, giá xăng RON 95 đã đạt mức 106,02 USD/thùng, tức đắt gần 6,5%. Giá dầu diesel cũng tăng 9,2%, đạt mức 108,72 USD/thùng.



Đáng chú ý, trong phiên điều chỉnh giá xăng hôm 1/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Giá xăng mới điều chỉnh theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính được cho là phù hợp với giá xăng dầu thế giới.

Theo nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, giá xăng dầu có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua do ảnh hưởng của giá dầu trên thế giới tăng mạnh trong quý III liên tục chạm những mốc đỉnh mới cao nhất từ đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, một thông tin liên quan mật thiết đến thị trường xăng dầu là mới đây Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) thông báo từ ngày 25/8 sẽ dừng hoạt động 55 ngày để bảo dưỡng định kỳ. Đây là nhà máy cung ứng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước, việc dừng hoạt động của Nhà máy đặt bài toán lớn cho nguồn cung xăng dầu trong nước.

Cùng với Nghi Sơn, xăng dầu Dung Quất cung cấp 60-70% tổng nhu cầu xăng dầu trong nước. Vì vậy, việc nhà máy này dừng hoạt động 55 ngày sẽ bắt buộc Nghi Sơn phải tăng công suất sản lượng, đồng thời buộc các doanh nghiệp đầu mối phải tăng sản lượng nhập khẩu.