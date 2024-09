Giá xăng dầu liên tiếp giảm mạnh, đang rẻ nhất trong năm

Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm giảm 282 đồng/lít, giá bán lẻ về mức 20.827 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm giảm 353 đồng/lít, giá bán lẻ chỉ còn 19.979 đồng/lít. Dầu các loại cũng nằm trong xu hướng giảm, trong đó dầu diesel giảm giảm 385 đồng/lít, giá bán lẻ 18.092 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 341 đồng/lít, giá bán lẻ 18.724 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S giảm 407 đồng/kg, không cao hơn 15.155 đồng/kg.

Như vậy, tính từ đầu năm 2024 đến nay thị trường xăng dầu đã trải qua 36 phiên điều chỉnh giá, trong đó có 18 lần giảm giá, 17 lần tăng giá. Giá xăng dầu đang ở mức thấp nhất năm, trong tháng 7 và tháng 8/2024, giá xăng dầu chứng kiến nhiều kỳ giảm giá liên tiếp với việc giảm mạnh.



Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên điều chỉnh đầu tiên tháng 9/2024.

Riêng trong kỳ điều hành gần nhất 29/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục được điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ 84 - 299 đồng/lít/kg tùy loại. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 92 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.332 đồng/lít, giá xăng E5 thấp hơn xăng RON95-III 777 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 208 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 21.109 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 299 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 18.477 đồng/lít; Dầu hỏa giảm thấp nhất chỉ 84 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.065 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 194 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 15.562 đồng/kg.



Trong 36 phiên điều chỉnh giá từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 18 lần giảm. Điều này trái ngược với dự báo của nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế khi lo ngại căng thẳng địa chính trị "leo thang" sẽ khiến giá dầu thô tăng mạnh

Tuy vậy, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục có xu hướng giảm do diễn biến mới của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống; nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn yếu; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, mới đây ông lớn ngành xăng dầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã có bản giải trình về khoản lãi "khủng" hàng nghìn tỷ đồng tại báo cáo tài chính sau soát xét 6 tháng năm 2024 lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 1.530 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lợi nhuận công ty mẹ chỉ đạt 649,3 tỷ đồng, tăng gần 881,6 tỷ đồng, tương ứng tăng trên 135%.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của toàn tập đoàn Petrolimex trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 2.420 tỷ đồng, tăng hơn 862 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2023 (1.558 tỷ đồng), tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Giải thích nguyên nhân lãi lớn, Petrolimex cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu nửa đầu năm nay cơ bản ổn định, có hiệu quả và sản lượng bán tăng so với cùng kỳ năm 2023. Sở dĩ có kết quả ấn tượng là do nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm. Bên cạnh đó, nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân thực hiện nhập xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Petrolimex nhấn mạnh, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do cổ tức lợi nhuận được chia sẻ các công ty con, công ty liên doanh liên kết cao hơn so với cùng kỳ.

Ngoài xăng dầu, Petrolimex cũng cho biết các hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của tập đoàn về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các công ty con kinh doanh hóa dầu, nhiên liệu bay - chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận ngoài xăng dầu của Tập đoàn, trong khi 6 tháng đầu năm giảm so với cuùng kỳ.