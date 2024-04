Giá xe VinFast VF7 lăn bánh tháng 4/2024: Có đủ hấp dẫn?

VinFast VF7 là mẫu xe điện mới nhất của thương hiệu ô tô Việt mở bán ở thị trường trong nước cạnh tranh ở phân khúc C-SUV cùng các đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson.

Giá xe VinFast VF7 lăn bánh tháng 4/2024

VinFast VF7 đang dần bàn giao đến khách hàng. Ảnh Thuý Hạnh.

Những khách hàng đặt cọc tiên phong mua VinFast VF7 đang dần được giao xe trong năm 2024. Khách hàng đã đặt cọc VinFast VF7 mức 50 triệu đồng, nhận ưu đãi 30 triệu đồng và miễn phí một năm sạc pin tại trụ sạc công cộng.

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (Triệu đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (Triệu đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (Triệu đồng) VinFast VF 7S (chưa pin) 850 882 882 863 VinFast VF 7S (bao gồm pin) 999 1.030 1.030 1.010 VinFast VF 7 Plus (chưa pin) 999 1.030 1.030 1.010 VinFast VF 7 Plus (bao gồm pin) 1.199 1.230 1.230 1.210

Đối với phiên bản trần kính, giá xe VinFast VF 7 đắt hơn 23 triệu đồng.

Lưu ý: Giá lăn bánh VinFast VF7 trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ khu vực, khách hàng có nhu cầu mua xe có thể liên hệ với đại lý gần nhất.

VinFast VF7 có giá đặc biệt?

VinFast VF7 sở hữu phần đầu và đuôi xe được định vị nổi bật bởi dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, cùng hốc bánh xe lớn, la-zăng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao.

Với chiều dài 4.545mm (chiều dài cơ sở 2.840 mm), rộng 1.890mm, cao 1.635,75mm và khoảng sáng gầm xe 190 mm, VF7 sở hữu không gian nội thất khoáng đạt, rộng rãi với dàn ghế được bọc da cao cấp. VF7 được thiết kế hướng tới người lái, với các điểm nhấn ở nội thất là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 12,9 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô lăng D-cut phối hai màu độc đáo cùng dàn phím bấm chuyển số được thiết kế tinh tế như những phím đàn piano.

Thiết kế VinFast VF7 đầy ấn tượng. Ảnh Khải Phạm.

Về vận hành, VinFast trang bị cho VF7 phiên bản Plus hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 260 kW (tương đương 349 mã lực), mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian, biến mẫu xe này thành cỗ máy mạnh nhất phân khúc.

Kết hợp với bộ pin dung lượng 75,3 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 431 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Trong khi đó, VinFast VF7 S sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 130 kW (tương đương 174 mã lực), mô-men xoắn cực đại 250 Nm cùng bộ pin dung lượng 59,6 kWh, có khả năng di chuyển quãng đường tối đa 375 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Về tính năng an toàn, xe được trang bị tới 8 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)… Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao.

VinFast VF7 sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ... Các tính năng khác sẽ được VinFast cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.