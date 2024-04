Giải bóng đá 7 người tuổi trẻ công an Thủ đô năm 2024 tạo sức hút đặc biệt

Năm 2024 là lần thứ 2 Đoàn Thanh niên Công an Thành phố tổ chức Giải bóng 7 người. Ban Thanh niên CATP đã tham mưu tổ chức giải đấu mùa 2 năm 2024 với quy mô không chỉ trong toàn Đoàn mà còn mở rộng đến các Hội cổ động viên của CLB bóng đá Công an Hà Nội. Vòng loại tại 12 Cụm thi đua Thanh niên Công an Thủ đô đã được tổ chức trong tháng 3/2024 với sự tham gia của 61 đội bóng, qua đó chọn ra 14 đội xuất sắc nhất cùng với đội tuyển của 10 Hội cổ động viên của CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ thi đấu tại vòng chung kết

Sáng ngày 8/4, tại hội trường công an TP. Hà Nội đã tiến hành lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng giải bóng đá 7 người tuổi trẻ công an Thủ đô năm 2024.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 14/4/2024 đến ngày 25/5/2024, tại Sân vận động C500, Học viện An ninh nhân dân (phường Văn Quán, quận Hà Đông). Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, tư cùng một số giải cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu, Cầu thủ ấn tượng từng vòng đấu...

Đây là hoạt động thể thao thiết thực, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 68 năm Ngày thành lập Đội Bóng đá Công an Hà Nội. Đồng thời, BTC mong muốn thông qua Giải đấu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030, Chương trình rèn luyện đoàn viên, Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” gắn với hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại trụ sở số 87 phố Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, tạo môi trường sinh hoạt đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn để đoàn viên thanh niên CATĐ, cổ động viên, những người yêu mến Công an Hà Nội được tiếp cận và có điều kiện chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, niềm tự hào về truyền thống, thành tích vẻ vang của bóng đá Công an Hà Nội, góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

TCPL-S2 là giải bóng đá đầu tiên trong toàn CATP được tổ chức quy mô, bài bản, chuyên nghiệp và hiện đại. Ban tổ chức hy vọng việc tổ chức giải này sẽ mở ra cơ hội tổ chức giải đấu thường niên, phát triển phong trào bóng đá trong CATP Hà Nội nói riêng và trong toàn thành phố nói chung.