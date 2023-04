Giải Quần vợt Vô địch Đồng đội Quốc gia 2023: Bước chạy đà cho SEA Games 32

Giải Quần vợt Vô địch Đồng đội Quốc gia 2023 là giải đấu quy tụ các CLB mạnh nhất của làng quần vợt Việt Nam (quy tụ 14 đội nam và 9 đội nữ với 23 cặp thi đấu của 09 đoàn VĐV): Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Becamex Bình Dương, Quân đội cùng với các CLB mới: Nước sạch Hải Dương và chủ nhà CLB Hoài Ân – Thành Công Đắk Lắk hứa hẹn sẽ đến những trận đấu thú vị hấp dẫn.

Tâm điểm mà người hâm mộ sẽ chờ đợi sẽ là đoàn Hà Nội, Quân đội và Tp Hồ Chí Minh. Ba đoàn thi đấu này đều mang tới các VĐV có tên tuổi như: Phạm Minh Tuấn (Tp Hồ Chí Minh, Á quân đơn nam - Vô địch đôi nam 2022), Nguyễn Đắc Tiến (CLB Hà Nội, Vào bán kết đơn nam 2022, Vô địch đôi nam - Bán kết đơn nam quốc gia 2022), Savana Lý Nguyễn (CLB Quân Đội, Vô địch đơn nữ 2022, Phan Diễm Quỳnh (CLB Bình Dương, Á quân đơn nữ 2022), Sĩ Bội Ngọc (CLB Quân Đội, Vô địch đôi nữ, Á quân đôi nam - nữ 2022 Vô địch đôi nữ - Bán kết nữ quốc gia 2022). Đây là các VĐV hứa hẹn đem về các thành tích tốt cho các CLB.

Năm nay, tổng giải thưởng lên đến 150 triệu cho 8 hạng mục thi đấu: Vô địch Đồng đội Nam là 40.000.000 VNĐ, Vô địch đồng đội Nữ là 30.000.000 VNĐ, Giải nhì đồng đội Nam là 25.000.000 VNĐ; Giải nhì đồng đội Nữ là 15.000.000 VNĐ; Đồng hạng 3 cho cả đồng đội Nam và đồng đội Nữ là 10.000.000 VNĐ. Các giải thưởng này là nguồn khích lệ quan trọng giúp cho các VĐV có thêm động lực thi đấu hết mình nhằm nắm lấy cơ hội khoác áo đội tuyển quần vợt quốc gia tại kỳ SEA Games tới và hướng tới kỳ Á vận hội năm 2023.

VTVcab đã đồng hành của tất các sự kiện của quần vợt Việt Nam trong một thập kỷ qua và các trận đấu quan trọng của Giải Quần vợt Vô địch Đồng đội Quốc gia 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ON Sports/ ON Sports News, ON Plus, ứng dụng VTVcab ON/ ON Sports.

Các đoàn tham gia thi đấu:

Hà Nội, Becamex Bình Dương, Quân Đội, Bắc Ninh, Quang Hạnh Khánh Hòa, Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh, Nước sạch Hải Dương và chủ nhà CLB Hoài Ân – Thành Công Đắk Lắk.

Thể thức thi đấu:

Các đội thi đấu theo thể thức chuyên nghiệp 3 ván thắng 2, căn cứ vào thứ hạng của vận động viên trong đội sẽ thi đấu theo trình tự: Trận đơn thứ nhất: VĐV số 2 gặp số 2; Trận đơn thứ hai: VĐV số 1 gặp số 1; Trận đôi: được xếp bất kỳ VĐV nào trong danh sách thi đấu của đội. Đối tượng tham dự: Mỗi đơn vị được cử tối đa hai đội nam và hai đội nữ ở mỗi nội dung thi đấu. Mỗi đội được đăng ký tối đa 4 vận động viên và 01 đội trưởng (các VĐV sinh năm từ 2010 trở về trước và đội trưởng sinh năm 1999 trở về trước). Trong trường hợp đội trưởng thi đấu thì mỗi đội chỉ được đăng ký 3 VĐV. Vận động viên tham gia thi đấu giải phải có thẻ VĐV do Liên đoàn Quần Vợt

Được biết, ngày 16/4 đã diễn ra lễ bốc thăm cho các hạng mục thi đấu của giải.