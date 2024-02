Giải thưởng Laureus 2024: Haaland có thắng nổi Messi?

Haaland có cơ hội lớn tại giải Laureus 2024

Trong năm 2023, Haaland đã tỏa sáng rực rỡ khi thi đấu cho Man City. Tiền đạo người Na Uy liên tục "nổ súng", góp công lớn giúp Man City giành "cú ăn ba" đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Những đóng góp to lớn của Haaland khiến anh được đánh giá đủ khả năng giành được những giải thưởng cá nhân cao quý mà cụ thể là Quả bóng vàng và The Best. Tuy nhiên, mọi thứ dành cho Haaland chỉ gói gọn trong 2 chữ "thất vọng".

Haaland đã chơi rất hay trong năm 2023 nhưng vẫn thua Messi ở 2 giải thưởng cá nhân cao quý. Ảnh: SP

Haaland rất xuất sắc, nhưng Messi dường như lại được lòng giới truyền thông, người hâm mộ và ngay cả các đồng nghiệp. Bằng chứng chính là việc Messi đã thâu tóm cả 2 danh hiệu cá nhân nói trên dù có rất nhiều tranh cãi về việc siêu sao này có xứng đáng hơn Haaland hay không.

Hiện tại, cả 2 cầu thủ bóng đá này lại cùng có tên ở đề cử của một giải thưởng cá nhân khác là Laureus 2024. Đây là giải thưởng được trao thường niên từ năm 2000 nhằm tôn vinh các VĐV thể thao xuất sắc nhất năm chứ không riêng môn bóng đá. Laureus được báo chí ví von là giải Oscar thể thao thế giới.

Giải Laureus năm nay có 6 cái tên trong danh sách đề cử gồm Haaland, Messi (bóng đá), Novak Djokovic (quần vợt), Mondo Duplantis (điền kinh), Noah Lyles (điền kinh) và Max Verstappen (đua xe Công thức 1).

Ở cuộc bình chọn năm 2023, Messi đã giành chiến thắng giải thưởng này. Vào thời điểm ấy, đó là sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng khi Messi đã giúp ĐT Argentina đoạt chức vô địch World Cup 2022.

Messi đã giành giải Laureus 2023. Ảnh: Insidethegame

Nhưng vào lúc này, mọi thứ đang diễn biến có lợi hơn cho Haaland. Trong khi Haaland vẫn chơi cho Man City và cạnh tranh các danh hiệu ở đẳng cấp cao nhất thì Messi đã sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami. Dù vẫn tạo được sức hút rất lớn, nhưng rõ ràng Messi kém hơn Haaland phần nào về môi trường bóng đá.

Đây mới là lần đầu tiên Haaland có tên trong đề cử giải Laureus, còn Messi đã là lần thứ 9 góp mặt. Mặc dù vậy, cơ hội của Haaland rõ ràng cao hơn Messi và nếu anh giành chiến thắng, đó có thể là sự an ủi sau khi đã thua ở 2 giải thưởng trước đó.