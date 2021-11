Giảm đau bụng kinh hiệu quả nhờ sản phẩm Phụ Lạc Cao EX

Đau bụng kinh là gì?

Biểu hiện và mức độ đau ở mỗi người sẽ khác nhau như: Đau âm ỉ kéo dài, đau dữ dội, đau nhói, đau từng cơn,... Hầu hết các chị em đều cảm thấy khó chịu, tuy nhiên trong trường hợp đau bụng kinh dữ dội sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Đau bụng kinh được chia thành hai dạng, đó là:

Đau bụng kinh nguyên phát: Đây là những cơn đau bụng trong kỳ kinh đơn thuần. Cơn đau xuất hiện từ 1 đến 2 ngày đầu của kỳ kinh, kéo dài 12 đến 72 giờ kèm theo các biểu hiện khác như: Mệt mỏi, buồn nôn, có thể bị tiêu chảy.

Đau bụng kinh thứ phát: Khác với đau bụng kinh nguyên phát, đau bụng kinh thứ phát xảy ra có liên quan đến các bệnh phụ khoa, xuất hiện từ 1-2 tuần trước kỳ kinh và kéo dài nhiều ngày sau đó.

Đau bụng kinh khiến chị em cảm thấy đau đớn, khó chịu

Đau bụng kinh do nguyên nhân nào gây nên?

Có nhiều yếu tố khởi phát cơn đau bụng kinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây đau bụng kinh là do khí huyết kém lưu thông, rối loạn nội tiết tố và hệ miễn dịch suy giảm.

Bên cạnh đó, đau bụng kinh còn do một số nguyên nhân bệnh lý gây ra, cụ thể như:

Lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân gây đau bụng kinh thường gặp nhất. Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các tế bào nội mạc đi lạc vào các bộ phận khác (buồng trứng, ống dẫn trứng,...) tạo thành khối u lạc nội mạc tử cung. Bệnh gây ra những cơn đau bụng kinh dữ dội, khiến người mắc mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần.

Viêm vùng chậu là bệnh viêm nhiễm phụ khoa do vi khuẩn gây ra. Bệnh thường lây nhiễm qua đường tình dục, biểu hiện ở các cơn đau bụng kinh trong kỳ kinh nguyệt.

U xơ tử cung là những khối u lành tính, xuất hiện ở cơ trơn tử cung, được gây ra bởi sự gia tăng quá mức nồng độ hormon estrogen. Người bị bệnh u xơ tử cung thường gặp những cơn đau bụng kinh âm ỉ, kéo dài.

Cấu trúc cổ tử cung hẹp cũng gây cản trở quá trình tống máu kinh ra khỏi cơ thể, khiến tử cung tăng co thắt để đẩy máu kinh ra ngoài, từ đó gia tăng mức độ đau bụng kinh.

Chị em cần làm gì khi bị đau bụng kinh?

Tùy vào nguyên nhân và biểu hiện ở mỗi người mà tình trạng đau bụng kinh được điều trị bằng các biện pháp sau đây:

Sử dụng thuốc

Dùng thuốc giảm đau giúp kiểm soát và hạn chế các cơn đau bụng kinh như: Paracetamol, Ibuprofen,... Cần sử dụng thuốc giảm đau đúng liều lượng, thời gian dùng theo chỉ định của bác sĩ. Việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây ra các tác dụng không mong muốn khác.

Sử dụng thuốc nội tiết tố như các thuốc tránh thai để giảm mức độ nghiêm trọng của những cơn đau bụng kinh.

Phẫu thuật

Phẫu thuật được chỉ định khi nguyên nhân gây đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung. Thực hiện cắt bỏ khối u hoặc tử cung sẽ giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh, trong đó có chứng đau bụng kinh.

Áp dụng một số biện pháp giảm đau bụng kinh đơn giản

Chườm nóng, tắm nước nóng giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, giảm co thắt cơ tử cung, từ đó giảm đau bụng kinh.

Uống trà gừng: Các hợp chất trong nước gừng có tác dụng chống viêm nhiễm, ức chế quá trình sản xuất prostaglandin (một chất có tác dụng kích thích tử cung co thắt gây đau bụng kinh).

Bổ sung các gia vị ấm, nóng như: Nghệ, rau thì là, quế,... vào khẩu phần ăn trong những ngày đèn đỏ bị đau bụng kinh.

Massage vùng bụng dưới làm giảm đáng kể các cơn đau bụng kinh.

Sử dụng túi chườm giúp giảm đau bụng kinh

