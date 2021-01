Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ngày 4/1, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm.



Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được thăng hàm thiếu tướng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sự kiện này không chỉ là vinh dự của cá nhân Thiếu tướng Rah Lan Lâm mà còn là niềm vinh dự của toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm sinh năm 1965, quê Chư Pưh, Gia Lai. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, ông là Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Trưởng Công an huyện Ia Pa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phụ trách lĩnh vực an ninh… Ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vào ngày 29/6/2020.