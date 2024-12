Giáo viên trường mầm non ở Hà Nội đình công khiến trẻ phải nghỉ học: Lãnh đạo Sở GDĐT thông tin

Trao đổi với PV báo Dân Việt sáng 4/12, bà Đinh Thị Bích Thủy, Trưởng Phòng giáo dục Mầm non, Sở GDĐT Hà Nội cho biết: "Sáng nay Phòng GDĐT quận Long Biên đã xuống cơ sở mầm non độc lập Núi Hoa Hồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội kiểm tra và xác nhận 100% giáo viên, nhân viên của cơ sở này đã được chi trả lương tháng 10. Lương tháng 11 sẽ trả từ ngày 10-15/12 sắp tới.

Cơ sở này có 14 giáo viên, nhân viên. Trong buổi sáng 4/12, có 8 giáo viên, nhân viên đi làm, 27/35 học sinh đi học và hiện tại chưa có thông tin phụ huynh xin rút hồ sơ học'.

Cũng theo bà Thủy, do vụ việc là mâu thuẫn giữa giáo viên và chủ trường nên phụ huynh vẫn mong muốn con được tiếp tục đi học. UBND phường tạo điều kiện cho trường mở lớp đón học sinh.

Giáo viên đình công khiến học sinh phải nghỉ học. Ảnh: CTV

Trước đó, theo báo cáo của UBND phường Phúc Đồng, ngày 3/12 có nhận được thông tin chủ cơ sở mầm non độc lập Núi Hoa Hồng có địa chỉ tại số 27-29 Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên nợ lương 2 tháng của giáo viên, nhân viên dẫn đến tình trạng giáo viên đình công, học sinh phải nghỉ học.

Lớp mầm non độc lập Núi Hoa Hồng được cấp phép thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 3/3/2024. Chủ lớp mầm non độc lập tư thục này là bà Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 11/6/1986.

Tại thời điểm kiểm tra (9h ngày 3/12), chủ cơ sở không có mặt, đoàn kiểm tra không liên hệ được với chủ cơ sở. Cơ sở không tiến hành trông trẻ từ ngày 2/12. Có 5 giáo viên, 2 nhân viên có mặt tại cơ sở để hoàn trả đồ dùng dụng cụ cá nhân của trẻ cho cha mẹ học sinh.

Qua xác minh với giáo viên, nhân viên có mặt tại cơ sở, ngày 2/12 bà Tạ Thị Phương Mai là đại diện của cơ sở tổ chức họp với cha mẹ học sinh và giáo viên, nhân viên. Hiện, cơ sở chậm chi trả lương tháng 10 và 11/2024. Cơ sở cam kết hoàn thành chi trả lương cho giáo viên, nhân viên trong ngày 2/12. Đối với học sinh, cam kết với phụ huynh học sinh tiếp tục trông trẻ từ ngày 3/12.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cô Phạm Thị Kim Dung – giáo viên làmv iệc tại cơ sở Núi Hoa Hồng có phản ánh chưa được chủ cơ sở chi trả lương và các chế độ chính sách. Cơ sở tạm dừng không đón học sinh.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, UBND phường Phúc Đồng Thông báo tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Núi Hoa Hồng thời gian 7 ngày kể từ ngày 3-10/12; yêu cầu chủ cơ sở báo cáo giải trình về UBND phường Phúc Đồng và khắc phục toàn bộ nội dung đã cam kết. Thông báo tạm đình chỉ hoạt động tới nhân dân, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh nếu có nhu cầu gửi trẻ, có thể gửi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn (mầm non Phúc Đồng, mầm non Tân Mai) hoặc một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (3 trường mầm non tư thục, 7 lớp mầm non độc lập) đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ.

Đến 18h30 ngày 3/12/2024, chủ cơ sở báo cáo phòng GDĐT, UBND phường Phúc Đồng đã thanh toán toàn bộ tiền nợ lương cho giáo viên, nhân viên, đồng thời thông báo tới phụ huynh học sinh tiếp tục đón trẻ và hoạt động bình thường vào ngày 4/12.