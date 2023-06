Giật mình nguyên nhân thái hậu nhà Thanh không được an táng suốt 37 năm

Theo quy định của tổ tiên, vua Khang Hi không dám xây lăng mộ cho Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu. Theo đó, thi hài của bà được đặt tạm ở Tạm An Phụng điện. Sau khi hoàng đế Ung Chính lên ngôi, tân vương nhà Thanh quyết định xây Chiêu Tây lăng làm nơi chôn cất cho Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu. Nhờ vậy, vị thái hậu quyền lực này có thể an giấc ngàn thu.