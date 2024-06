Giới trẻ Trung Quốc đang "sốt xình xịch" mua xổ số giữa bối cảnh kinh tế bất ổn

Tại Quảng Châu, Michelle Zhang - một nhân viên thương mại điện tử 24 tuổi - thường xuyên mua vé cào mỗi cuối tuần để giải tỏa căng thẳng. Dù từng trúng 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) từ một tấm vé 20 tệ, nhưng cô nhận thấy gần đây nhiều cửa hàng vé số ở thành phố đã hết sạch hàng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Bắc Kinh và các tỉnh giàu có phía đông như Giang Tô, Chiết Giang.



Không chỉ Michelle, nhiều người trẻ khác cũng coi vé số cào là con đường tắt dẫn đến sự giàu có. "Khi nền kinh tế chậm lại, xổ số có thể tiến lên", ông Su Guojing, người sáng lập tổ chức thương mại phi chính phủ China Lottery Industry Salon, chia sẻ với CCTV.

Cơn sốt vé số lan rộng tại Trung Quốc

Việc đánh bạc ở Trung Quốc nói chung bị cấm ngoài Xổ số Thể thao Trung Quốc và Xổ số Phúc lợi Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Quý đầu tiên năm nay, doanh số bán vé số trên toàn quốc đã vượt 149,5 tỷ tệ (hơn 510 nghìn tỷ đồng), tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số vé cào gua gua le tăng đến 81,4%.



Sự phổ biến của vé số gua gua le trong giới trẻ có thể thấy qua việc chúng được dùng làm quà tặng, xuất hiện trong các bó hoa và được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Thậm chí, một bài đăng trên Weibo về việc công nhân dùng vé số để chấm công đã thu hút tới 53,5 triệu lượt xem.

Việc đánh bạc ở Trung Quốc nói chung bị cấm ngoài Xổ số Thể thao Trung Quốc và Xổ số Phúc lợi Trung Quốc - cả hai đều có xổ số truyền thống liên quan đến việc chọn số và mua vé cào - và trên khắp Trung Quốc, chương trình xổ số ăn liền gua gua le được nhiều người trẻ coi là một con đường tắt dẫn đến sự giàu có.

“Khi nền kinh tế chậm lại, xổ số có thể tiến lên,” Su Guojing, người sáng lập tổ chức thương mại phi chính phủ China Lottery Industry Salon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang web của đài truyền hình nhà nước CCTV. Trong quý đầu tiên, doanh số bán tất cả các loại xổ số trên toàn quốc vượt quá 149,5 tỷ nhân dân tệ (20,6 tỷ USD), tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Tài chính. Doanh số bán Gua gua le chiếm 26,1% tổng số, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm ngoái.So sánh, trong quý đầu tiên, tổng thu ngân sách quốc gia đạt 6,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một tấm vé số trúng số tiền 500 tệ, chỉ có giá chưa tới 20 tệ. Ảnh: SCMP.

Vé số gua gua le có thể mang lại niềm vui và hy vọng cho người trẻ trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giáo sư tài chính Zhao Xijun tại Đại học Renmin Bắc Kinh cho rằng: "Giá mỗi vé không cao và giải thưởng cũng không lớn. Nó làm cho mọi người hạnh phúc. Đó là giải trí. Có thể có những người, vì lý do kinh tế, tham gia để giảm căng thẳng."



Cơn sốt vé số gua gua le ở Trung Quốc phản ánh phần nào những lo lắng và khát khao đổi đời của người trẻ trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vận may qua những tấm vé số cũng cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng.