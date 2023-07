Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông bị đánh gục gần cửa nhà ở Hà Nội

Điều tra vụ người đàn ông bị đánh gục gần cửa nhà ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin, Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận thông tin vụ anh Nghiêm Việt Anh (SN 1984) bị đánh trước của nhà (số nhà 14, ngõ 1194/90 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Anh Nghiêm Việt Anh được chẩn đoán bị chấn động não, chấn thương mắt trái, đụng dập nhãn cầu mắt trái. Ảnh: GĐCC

Theo chị Lê Thị Lan Phương (vợ nạn nhân), khoảng 23 giờ 10 phút ngày 6/7, chị phát hiện chồng bị một nhóm đối tượng hành hung và đang kêu cứu ngay trước cửa nhà.

Khi chạy xuống tới nơi chồng chị đã bị nhóm đối tượng đánh gục nằm bất động, mặt mũi sưng biến dạng, bên dưới là vũng máu.

Thực hiện xong hành vi, nhóm đối tượng bỏ đi, còn nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

"Mọi người trong xóm ùa ra và giữ lại được một đối tượng đánh chồng tôi. Ngoài ra, tôi còn nhặt được một chiếc ví, trong đó có các loại giấy tờ tùy thân của đối tượng đã bỏ chạy. Tất cả tôi đã bàn giao cho công an phường" – chị Phương thông tin.

Ngoài ra, chị Phương cho biết, theo hình ảnh camera ghi lại, trước đó chồng chị đi xe máy về đến cửa nhà thì thấy nhóm người lạ mặt đứng ở đó nên đã có lời qua tiếng lại. Sau đó, nhóm người này lao vào đánh chồng chị.

Theo hình ảnh camera ghi lại, có hai người đàn ông đã có hành vi đấm, vật lộn anh Nghiêm Việt Anh.

Chị Phương khẳng định, không biết nhóm người lạ mặt này là ai và hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì với những người trong nhóm này.

Tại bệnh viện, anh Nghiêm Việt Anh được chẩn đoán bị chấn động não, chấn thương mắt trái, đụng dập nhãn cầu mắt trái.

Có thể bị xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính cho biết, qua thông tin ban đầu và hình ảnh clip ghi lại, thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Do sự việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an phường Láng Thượng chuyển thẩm quyền giải quyết lên Công an quận Đống Đa là đúng quy định pháp luật.

Theo luật sư Đồng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan. Đồng thời đưa nạn nhân đi giám định thương tích.

Ngoài ra, sẽ xác định khả năng nhận thức điều khiển hành vi của những người này, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo đảm và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân.

Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý nghiêm.

Vì thế, trường hợp nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nạn nhân có đơn và tỷ lệ thương tích của nạn nhân từ 11% trở lên, cơ quan điều tra có thể khởi tố các đối tượng về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi của nhóm đối tượng được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, đối với hành vi cố ý gây thương tích, dù tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố hình sự để xử lý nhóm đối tượng về tội cố ý gây thương tích nếu hành vi được xác định là có tính chất côn đồ.

"Trong trường hợp nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự nhưng sự việc được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhóm đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng" – luật sư Đồng thông tin.

Còn trường hợp, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

Ngoài ra, theo vị luật sư, trong vụ việc này dù các đối tượng bị xử lý hành chính hay hình sự thì vẫn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do có hành vi xâm phạm sức khỏe của nạn nhân.

Chi phí và các khoản bồi thường được quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015.