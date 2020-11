Gốc rễ thất bại của ông Trump

Từ năm 2016, ông Trump đã bị đánh giá là không phù hợp làm Tổng thống Mỹ (ảnh: SCMP)

Năm 2016, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan của đảng Cộng hòa kiên quyết phản đối việc ông Trump đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống.

Ông Ryan cho rằng, ông Trump là người “không phù hợp” với chức vụ tổng thống Mỹ, bất chấp sự ủng hộ của nhiều thành viên khác trong đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, cuối cùng ông Ryan cũng dành sự ủng hộ cho ông Trump vì vô vàn lời cam kết.

Ông Trump hứa với ông Ryan rằng sẽ không cắt giảm chi phí an sinh xã hội cho người dân Mỹ và tăng lương tối thiểu cho người lao động.

Trong bài phát biểu chiến thắng năm 2016, ông Trump cam kết sẽ xây dựng các con đường cao tốc, đường hầm, sân bay, trường học, bệnh viện cho nước Mỹ. Tuyên bố này khiến nhiều người Mỹ cho rằng ông Trump là người “ôn hòa về tư tưởng” nhất so với bất cứ ai trong đảng Cộng hòa lúc đó.

Cuộc thăm dò năm 2016 cho thấy, tái thiết cơ sở hạ tầng, nâng lương là 2 cam kết người Mỹ coi trọng nhất từ ông Trump.

Tuy nhiên, một cựu quan chức giấu tên từ chính quyền ông Trump nói với Washington Post rằng, Tổng thống Mỹ chưa bao giờ nghiêm túc xem xét đến cơ sở hạ tầng hay lương. Ông Trump chỉ quan tâm đến tường biên giới với Mexico và tìm cách thu lại tiền đầu tư về Mỹ mà thôi.

Việc ông Trump ráo riết muốn xóa bỏ Obamacare – chương trình chăm sóc sức khỏe từ thời cựu Tổng thống Obama – cũng khiến nhiều người Mỹ thất vọng. Theo thăm dò, ý tưởng thay thế Obamacare của ông Trump chỉ nhận được 17% tỷ lệ ủng hộ của người dân. Bằng chứng là trong suốt 4 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Trump không thành công trong việc xóa bỏ Obamacare.

Ngược lại, việc muốn xóa bỏ di sản của người tiền nhiệm khiến nhiều người Mỹ cho rằng ông Trump không quan tâm đến đời sống của họ.

Không thể không nhắc tới một số thành tựu của ông Trump trong việc khôi phục kinh tế và cố gắng tìm ra những thỏa thuận thương mại công bằng hơn cho Mỹ. Tuy nhiên, trong dịch Covid-19, hàng triệu người Mỹ đã thất nghiệp và hơn 6 triệu người khác rơi vào cảnh nghèo đói.

Chính quyền của ông Trump đã nỗ lực giúp Lưỡng viện thông qua gói cứu trợ 2,2 nghìn tỷ USD, nhưng lại thất bại trong gói cứu trợ kinh tế thứ 2, với 1,8 nghìn tỷ USD.

Ông Trump không đề cao lợi ích của người dân trong các chính sách của mình, theo The New York Review Of Books (ảnh: AP)

Ông Trump cho rằng, việc thông qua gói cứu trợ kinh tế mới nên để tới sau cuộc bầu cử và điều này lại một lần nữa làm người Mỹ, đặc biệt là tầng lớp thu nhập thấp thất vọng vì sự chậm chạp.

Nhóm cử tri Mỹ giàu có, kiếm được hơn 100.000 USD/năm hiện nay vẫn ủng hộ ông Trump mạnh mẽ, thậm chí có phần nhỉnh hơn năm 2016.

Nhưng theo các cuộc thăm dò vào năm 2016, ông Trump mất khoảng 10 điểm phần trăm ủng hộ ở nhóm cử tri kiếm được dưới 50.000 USD/năm. Năm 2020, ông Trump mất tới 15 điểm phần trăm tỉ lệ ủng hộ.

Nhiều người Mỹ cho rằng ông Trump thường nói “yêu nước Mỹ” như lại “không yêu” họ.

Một số ý kiến cho rằng ông Trump sẽ không thất cử nếu như không có dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông Trump đã thua từ năm 2016, khi không trở thành người theo chủ dân túy về kinh tế như chính lời ông hứa, theo The New York Review Of Books.