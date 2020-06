Hiện thực hóa giấc mơ nhà đẹp cho người dân phố Hội

Chương trình này đã giúp cho hàng chục gia đình có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, góp phần bảo đảm an sinh - xã hội.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH chị Đỗ Thị Hồng Anh (giữa) ở khối Tân Lập, phường Tân An, TP.Hội An (Quảng Nam) xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Ảnh: P.V



"Chương trình cho vay nhà ở xã hội, là chương trình thiết thực và đang triển khai rất hiệu quả, các hộ vay đều trả nợ đúng hạn, lãi suất phù hợp với người có thu nhập thấp. Thông qua chương trình cho vay này, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ngân hàng đối với xã hội, giúp nhân dân có điều kiện xây dựng, mua nhà để ở". Ông Phạm Thế Vinh

Ông Phạm Thế Vinh - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, đối tượng được vay là những người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong các cơ quan, đơn vị ngành quân đội, công an, cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện chương trình này đạt hiệu quả, Ngân hàng CSXH TP.Hội An đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn để người dân hiểu, tham gia vay vốn tín dụng chính sách.

Đồng thời tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các xã, phường, hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn… Trên danh sách các đối tượng đăng ký, các hội, đoàn thể bình xét, cán bộ Ngân hàng CSXH TP.Hội An sẽ thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Chúng tôi cùng cán bộ ngân hàng đến thăm gia đình anh Huỳnh Văn Hùng (ở thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) là một trong những hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này. Anh Hùng cho biết, hiện đang làm việc cho Công ty May Hòa Thọ (TP.Hội An), vợ anh là thợ may tự do, gia đình anh có 2 con nhỏ. Trước đây, gia đình anh phải ở chung với bố mẹ. Do thu nhập của vợ chồng anh khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng nên không có tiền xây nhà, dù được ba mẹ cho mảnh đất, nhưng tích góp mãi hai vợ chồng vẫn chưa đủ để xây nhà cửa.

"Biết được Ngân hàng CSXH cho vay, tôi đã tìm hiểu và được cán bộ Ngân hàng CSXH TP.Hội An hướng dẫn làm hồ sơ rất nhiệt tình. Kết quả, tôi đã được vay 300 triệu đồng để làm nhà ở, hiện nhà tôi đang vào giai đoạn hoàn thiện, thời hạn trả trong 16 năm, hình thức trả giống với trả góp. Giờ thì vợ chồng tôi sắp có nhà riêng mới để ở, với diện tích 200m², tổng kinh phí xây dựng ước khoảng trên 822 triệu đồng, trong đó vốn của gia đình 522 triệu đồng, vay 300 triệu đồng. Hiện, mỗi tháng, tôi chỉ phải trả cả gốc lẫn lãi là 1,5 triệu đồng" - anh Hùng phấn khởi chia sẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng người dân

Tương tự là gia đình chị Đỗ Thị Hồng Anh (SN 1979, ở khối Tân Lập, phường Tân An, TP.Hội An). Chị Anh cho biết, chị thuộc đối tượng viên chức, đang là giáo viên Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An), chồng chị là lao động tự do. Tổng thu nhập của gia đình khoản 12 triệu đồng/tháng, nên hầu như không dám nghĩ tới việc xây nhà. "Nếu không có khoản tiền 500 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH thì gia đình tôi chẳng biết đến bao giờ mới xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang để ở…" - chị Anh nói.

Ông Vinh cho biết thêm, lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm. Tính đến cuối năm 2019, Ngân hàng CSXH Hội An đã giải ngân gần 8 tỷ đồng cho 20 hộ vay. Trong năm 2020 đã giải ngân cho 12 hộ vay với số tiền 5,7 tỷ, tổng số tiền cho vay chương trình nhà ở xã hội đến nay là 14 tỷ đồng, với 32 hộ vay.

