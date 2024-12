Hà Nội cấm biếu tặng quà Tết lãnh đạo bằng mọi hình thức

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, đơn vị trực thuộc; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; cán bộ, lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ hội khi được phân công (trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân); không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

"Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia", Chỉ thị nêu.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2025. Ảnh minh họa.

Cũng theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành chú trọng tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, đặc biệt xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh…; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết...

Bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có Tết"

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn toàn thành phố với phương châm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt, vùng xa trung tâm thành phố còn gặp khó khăn, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm...

"Triển khai tốt việc tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở vùng xa trung tâm thành phố", Chỉ thị nêu rõ.

Cũng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cần triển khai hiệu quả Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 10-12-2024 của UBND thành phố về thực hiện phong trào thi đua "sáng, xanh, sạch, đẹp" của thành phố; thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động vui Xuân đón Tết thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,...; góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng lưu ý các cấp, ngành quan tâm xây dựng các sự kiện, chương trình văn hóa, lễ hội, xúc tiến thương mại, các hoạt động mang tính chất đối ngoại thường niên… để thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch quốc tế và trong nước đến tham quan, trải nghiệm tại Hà Nội nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, là điểm đến du lịch "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở hoàn thành tổng kết công tác năm 2024 trong tháng 12/2024. Từng cơ quan, đơn vị rà soát các công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ. Bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp Tết.