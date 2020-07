1. Tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Hà Nội đón "cơn mưa vàng", miền Bắc nhiều nơi có thể có lốc, sét, mưa đá. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, hiện nay (4/7), vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/7 đến 01 giờ ngày 4/7) như Sìn Hồ (Lai Châu) 33mm, Tuần Giáo (Điện Biên) 25 mm, Sông Mã (Sơn La) 23mm,….

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m vẫn còn duy trì nên từ nay đến ngày 05/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ. Ảnh: IT

Chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến khoảng ngày 05/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

2. Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam

Hiện nay (04/7): Trên vùng biển phía Tây của khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam hoạt động yếu dần với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên trong sáng và trưa nay (04/7), ở vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đó, mưa dông có xu hướng giảm dần trên các vùng biển.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

3. Dự báo thời tiết chi tiết của các vùng trên cả nước

Hôm nay (4/7), phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất từ 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Thời tiết Hà Nội nền nhiệt cao nhất dao động 31-33 độ; về đêm giảm còn 25-28 độ. Trong ngày có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ; cao nhất từ 33-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 32-35 độ, phía Bắc có nơi nắng nóng trên 35 độ. Ban đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ tương tự có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ 30 độ.