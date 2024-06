Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên sau 2 năm, đã tiêm 4 mũi vaccine

Điều trị viêm não Nhật Bản tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 7/6 đến 14/6), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca mắc viêm não Nhật Bản, cũng là ca mắc đầu tiên trong năm nay.

Đây là bệnh nhân nam, 12 tuổi, địa chỉ tại Phúc Thọ, tiền sử đã tiêm 4 mũi vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản (mũi cuối ngày 15/6/2019). Bệnh nhi khởi phát bệnh ngày 31/5/2024 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, đến ngày 1/6 xuất hiện cứng gáy, đi lại loạng choạng, nhập Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 2/6/2024, xét nghiệm Mac-Elisa dịch não tủy cho kết quả dương tính với virus viêm não Nhật Bản.

Ở năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca mắc viêm não Nhật Bản nào. Như vậy, đây cũng là ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên tại thành phố sau gần 2 năm.

Về các dịch bệnh khác, trong tuần này, toàn thành phố ghi nhận 38 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 4 trường hợp so với tuần trước đó. CDC Hà Nội nhận định, điều kiện thời tiết chuyển mùa hè, thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh, dự báo số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới.

Cũng trong tuần, Hà Nội ghi nhận 51 ca mắc tay chân miệng, giảm 29 ca mắc so với tuần trước; trong đó có 1 ổ dịch tại Bắc Phú, Sóc Sơn. Thành phố ghi nhận 16 ca mắc ho gà, giảm 2 ca so với tuần trước; 16 ca thủy đậu, giảm 8 ca so với tuần trước. Các dịch bệnh uốn ván, não mô cầu, sởi, rubella, liên cầu lợn không ghi nhận ca mắc mới…