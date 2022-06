Hà Nội: Sau phản ánh của Dân Việt, tuyến đường Tây Tựu đã được trả lại sự khang trang

Sau bài phản ánh của Truyền hình Dân Việt về tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường Tây Tựu và Trung Tựu, quận Bắc Từ Liêm,TP. Hà Nội, do xe chở cát sỏi có dấu hiệu quá tải làm rơi vãi khắp mặt đường, theo ghi nhận của phóng viên, công nhân đang dọn dẹp để trả lại sự sạch đẹp, an toàn cho tuyến đường