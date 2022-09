HAGL nhận tin vui từ Công Phượng trước vòng 17 V.League 2022

Vào 18 giờ hôm nay (30/9), HAGL sẽ có chuyến làm khách rất khó khăn trước Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 17 V.League. Hiện tại, đội bóng phố núi chỉ có 21 điểm sau 14 trận đấu, kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 10 điểm (nhưng chơi ít hơn 1 trận).

Trước trận đấu này, HAGL nhận tin vui khi tiền đạo Công Phượng được xác định đủ thể lực để ra sân thi đấu. Như vậy, HLV Kiatisak chỉ thiếu 2 trụ cột là Xuân Trường và Hồng Duy.

Công Phượng đủ thể lực để ra sân ở trận đấu chiều nay. Ảnh: Bongda24h

M.U tìm người thay De Gea

Do quỹ lương ngày một phình to, M.U đã tính tới khả năng để David De Gea ra đi vào mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Telegraph, Quỷ đỏ đã sớm đưa Jan Oblak vào danh sách mục tiêu thay thế. Trong cuộc đua này, M.U phải cạnh tranh với Tottenham, đội bóng cũng đang săn đón thủ thành của Atletico Madrid để thay Hugo Lloris.

Pogba hứa hẹn với CĐV Juve

Chia sẻ trên tạp chí GQ, Paul Pogba cho biết mình không thể hiện phong độ tốt ở M.U vì chấn thương. Anh khẳng định sẽ tập luyện chăm chỉ để hồi phục sau chấn thương. Cách đây ít ngày, tiền vệ người Pháp đã bị CĐV Juventus chỉ trích vì khoe kiểu tóc mới trên mạng xã hội.

Pogba đang dưỡng thương khi trở lại Juve. Ảnh: SPORT

Man City sẵn sàng bán Bernardo Silva

Theo SportMail, Man City đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bán tiền vệ Bernardo Silva vào mùa hè năm sau với mức giá khoảng 89 triệu euro. Ở phiên chợ hè vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nhận được lời mời của 2 ông lớn là Barca và PSG.

Smith-Rowe nghỉ 2 tháng sau phẫu thuật

Theo xác nhận của Arsenal trên trang chủ, tiền vệ Emile Smith-Rowe đã phải thực hiện ca phẫu thuật để dứt điểm chấn thương ở háng. Điều đó cũng đồng nghĩa tài năng trẻ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Dự kiến, Smith-Rowe sẽ trở lại tập luyện trong tháng 12.