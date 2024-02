Gia Lai: Hai "bóng hồng" cử nhân của phố núi tình nguyện nhập ngũ

Theo thông tin từ Hội đồng nghĩa vụ quân sự và công an tỉnh, năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai có 2.847 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Cụ thể, có 2.408 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (có 8 công dân nữ) và 439 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.