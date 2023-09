Hai 'đạo chích' từ Long An xuống miền Tây trộm xe máy, điện thoại di động bị bắt

Chiều 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phối hợp Công an TP.Mỹ Tho bắt khẩn cấp 2 nghi phạm Đỗ Văn Mạnh (21 tuổi), Trần An Lộc (27 tuổi, cùng ngụ ấp Vĩnh Hoà, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần An Lộc (27 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hoà, xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, tỉnh Long An). Ảnh: CACC

Theo lời khai, để thực hiện thành công những phi vụ trộm tài sản của người dân, đối tượng Mạnh và Lộc chạy xe máy dọc tuyến quốc lộ 1 từ Long An đi về miền Tây qua Tiền Giang, Vĩnh Long, sau đó sang địa phận tỉnh Bến Tre tìm sơ hở chủ nhà để gây án.

Đối tượng Đỗ Văn Mạnh (21 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Hoà, xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: CACC

Trong tháng 9/2023, hai "đạo chích" trộm 6 xe máy, một số vụ "chôm" điện thoại di động ở các hộ dân tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre.

Sau khi ăn được hàng, Mạnh và Lộc đem về bàn giao cho 2 đối tượng ngụ phường 4, TP.Tân An (Long An) trực tiếp đi tiêu thụ. Sau đó, 2 đối tượng lại tiếp tục "hành nghề".

Từ tin báo, ngày 23/9, trinh sát hình sự tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho tóm gọn 2 "đạo chích" này khi đang chuẩn bị gây án.