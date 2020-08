Hải Dương: Xử phạt 1 phụ nữ tuyên truyền trái phép Pháp Luân Công tăng cường khả năng đề kháng virus corona

Sáng 26/8, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh và Công an phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương vừa bắt quả tang một phụ nữ có hành vi tuyên truyền Pháp Luân Công trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 25/8, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh và Công an phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương bắt quả tang bà Lê Thị Thoa (SN 1959, ở Minh Tân, thị xã Kinh Môn) tuyên truyền Pháp Luân Công trái phép tại ngõ 27, phố Bà Triệu, TP.Hải Dương. Tang vật bị thu giữ. Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 18 bộ tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Trong số tài liện này có nội dung “Hướng dẫn tập Pháp Luân Công, tăng cường khả năng đề kháng virus Vũ Hán”. Trong quá trình làm việc, đối tượng Thoa luôn tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng. Cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc và hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thoa trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh với mức phạt 300.000 đồng. Chia sẻ