Hải Phòng: "Đại công trường" khai thác cát đang nhấn chìm bãi ngao 3.000ha tại huyện Kiến Thụy (bài 3)

25 con tàu khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc, đoạn qua các huyện: Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão vừa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt quả tang vào đêm 19, rạng sáng 20/10 vừa qua. Ảnh: HP.