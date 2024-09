Hải Phòng: Gần 100 chiến sĩ Công an quận Ngô Quyền vây bắt nhóm đối tượng đánh bạc tại khu vực hồ An Biên

Theo Công an quận Ngô Quyền, công Viên An Biên là vui chơi giải trí và thể dục thể thao cho người dân, nhưng đã từ rất lâu nơi đây đã là nơi lén lút cho những người đánh bạc tụ tập chơi nhỏ từ 1 - 2 nghìn đến 5- 10 nghìn đồng một ván. Mặc dù các cơ quan thông tin, truyền thông đã cảnh báo nhiều lần, Công an phường Lạch Tray, Công an quận Ngô Quyền đã nhiều lần tổ chức bắt giữ, xử lý và thậm trí tổ chức chốt vào các buổi chiều.

Lực lượng HP22 Công an quận Ngô Quyền ra quân tại khu vực Công viên An Biên, hồ Quần Ngựa. Ảnh CA HP.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn những người đánh bạc lại tụ tập chơi sát phạt. Lợi dụng vào khu vực này, một số đối tượng đã làm kinh tế bằng cách bán hàng nước và chuẩn bị ghế, bạt, bài cho các " con bạc" chơi sau đó thu tiền, tiền nước, tiền chỗ ngồi ... vào các buổi chiều. Đáng nói ở đây có những ông cụ 70, 80 tuổi vẫn ra chơi.

Thực hiện Kế hoạch HP22 của Giám đốc CATP, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Khai giảng năm học 2024 – 2025 trên địa bàn quận, ngày 5/9, lực lượng HP22 Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Đội Cảnh sát điều tra Kinh tế - Ma túy, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận và Công an phường Lạch Tray tiến hành vây ráp, kiểm tra hành chính địa bàn trọng điểm khu vực Công viên An Biên, hồ Quần Ngựa thuộc địa bàn phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo đó, hồi 16h30 ngày 5/9/2024, Tổ công tác đã phát hiện, tổ chức quây ráp bắt quả tang 43 đối tượng đang có hành vi đánh bạc (đánh ù ăn tiền) tại bãi cỏ khu vực hồ An Biên (phần tiếp giáp với hồ Quần Ngựa); thu giữ tang vật gồm 30 bộ bài tú lơ khơ, hơn 100 ghế nhựa, bàn nhựa và 23.269.000 đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 58 phương tiện các loại của các đối tượng đánh bạc.

Các đối tượng và tang vật. Ảnh CA HP.

Tại cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền, bước đầu xác minh xác định 43 đối tượng có hành vi đánh bạc tại 27 chiếu bạc trong khu vực trên (trong đó có 41 người đánh bạc và 2 người tổ chức đánh bạc.

Công an quận Ngô Quyền tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Chúng, sinh năm 1981, trú tại 1/143/173 Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng về tội tổ chức đánh bạc. Hiện, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó báo Dân Việt có bài phản ánh, hàng chục nhóm người ngang nhiên biến một phần công viên hồ An Biên thuộc các phường Lạch Tray, Lê Lợi (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thành nơi đánh bạc giữa thanh thiên bạch nhật.