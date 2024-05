Hàng chục chiến binh Chechnya thiện chiến thiệt mạng khi Ukraine oanh tạc bệnh viện Nga chiếm giữ ở Vovchansk

Thành phố Vovchansk ở Kharkov đang trở thành điểm nóng chiến sự với các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine. Ảnh NV

Theo New Voice of Ukraine, cuộc tấn công của Ukraine vào bệnh viện do Nga chiếm giữ ở Vovchansk diễn ra hôm 18/5. Nó nhắm vào các đơn vị đang đồn trú tại đây bao gồm các chiến binh nằm dưới quyền chỉ huy của Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov cũng như binh lính từ các vùng khác của Nga.

Trước đó, người phát ngôn của Quân đội tình nguyện miền Nam Ukraine, Serhiy Bratchuk cũng xác nhận cuộc không kích dữ dội diễn ra vào ngày 18/5 nhằm vào tòa nhà bệnh viện trung tâm đang bị các đơn vị tấn công Nga sử dụng làm nơi ẩn náu và là nơi tập trung quân lớn của Moscow ở Vovchansk.



Nhà quan sát quân sự Yigal Levin đưa tin rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng bom thông minh JDAM - loại vũ khí tấn công mặt có điều khiển, được trang bị hệ thống điều khiển ở phần đuôi và hệ thống dẫn đường quán tính (INS) do Mỹ sản xuất và trang bị cho Ukraine.

Các quan chức Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công và hậu quả của nó.

Vovchansk hiện là điểm nóng ở mặt trận Kharkov với những trận giao tranh đẫm máu giữa Nga và Ukraine. Theo một đoàn video được quay bằng máy bay không người lái, một nhóm binh sĩ Nga đã tiến vào Vovchansk từ ngày 14/5, dọc theo con đường chính nối với thành phố từ phía tây bắc.

Các video khác được Ukraine chia sẻ cho thấy, một số lực lượng Nga đã di chuyển từ vùng ngoại ô vào khu dân cư ở phía tây Vovchansk. Trong video, các binh sĩ Nga di chuyển giữa các tòa nhà và là mục tiêu của máy bay không người lái Ukraine. Vovchansk được cho là đã trải qua những đợt ném bom dữ dội trong những ngày gần đây bên cạnh những cuộc giao tranh đường phố ác liệt.

Sĩ quan cảnh sát Ihor Kharchenko - làm việc tại Vovchansk - cho biết các tay súng bắn tỉa của Nga được bố trí trên các tầng của các khu chung cư đã chiếm được để nhắm vào lực lượng vũ trang Ukraine, bao gốm cả các cảnh sát đang giúp sơ tán dân thường ở đây.

Trước đó, hôm 14/5, tờ Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ một số nguồn tin của Nga và Ukraine rằng quân Nga đang sử dụng chiến thuật mới ở biên giới Kharkov, bao gồm Vovchansk. Theo đó, Nga triển khai các nhóm lính nhỏ không quá 5 người xâm nhập vào các cứ điểm của Ukraine và sau đó kết hợp với các nhóm nhỏ khác để tạo thành một nhóm tấn công lớn hơn mạnh hơn.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, vào ngày 10/5, lực lượng Nga đã bắt đầu tràn vào biên giới Ukraine, cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Kharkov và tiến vào Vovchansk. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy báo cáo rằng quân đội Nga đã phát động các cuộc phản công mới trong khu vực.

Ông Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine mô tả tình hình ở Kharkov đang "leo thang". Ông tuyên bố rằng quân đội Nga đã mở rộng khu vực chiến đấu tích cực thêm 70 km.