Hàng công ĐT Việt Nam có hiệu suất ghi bàn "cùn" đến mức nào?

Trong đợt FIFA Days vào thang 6 vừa qua, HLV Philippe Troussier đã gọi 6 tiền đạo vào ĐT Việt Nam để thi đấu 2 trận giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Các chân sút này gồm: Văn Toàn, Văn Tùng, Công Phượng, Tuấn Hải, Mạnh Dũng, Thanh Bình.

Dù ĐT Việt Nam thắng cả 2 trận với cùng tỷ số 1-0, nhưng nếu nhìn vào thống kê về hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo, chắc chắn HLV Troussier có lý do để lo lắng. Nếu mùa trước, 6 tiền đạo này có hiệu suất ghi bàn trung bình đạt 0,31 bàn/trận thì ở thời điểm hiện tại, con số này đã giảm xuống mức 0,14 bàn/trận. Ngoài ra, số trận đấu của 6 tiền đạo này ở cấp độ CLB cũng giảm từ 70% ở mùa trước xuống còn 57%. Đáng chú ý, một tiền đạo chủ lực khác là Tiến Linh không thi đấu 2 trận vừa qua của ĐT Việt Nam do chấn thương còn có hiệu suất ghi bàn rất đáng báo động là 0,08 bàn/trận, giảm tới 5 lần so với mùa trước.

HLV Troussier có lý do để lo lắng về hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

CĐV M.U chế giễu Chelsea sau khi có Mason Mount

Trên mạng xã hội, NHM M.U rất phấn khích sau khi Mason Mount chính thức gia nhập sân Old Trafford. Họ thậm chí còn chế giễu Chelsea kiểu như 'M.U lấy cầu thủ giỏi nhất của Chelsea và sau đó mỉa mai họ. Trò đùa đỉnh cao!', 'Chelsea có quyết định dại dột' hay 'Đỉnh cao là màu đỏ'.

HLV Deschamps tin Mbappe sẽ giành Quả Bóng Vàng

HLV Didier Deschamps nói rằng cậu học trò Kylian Mbappe sớm hay muộn sẽ giành Quả Bóng Vàng. Theo HLV ĐT Pháp, Mbappe thậm chí xứng đáng với giải thưởng cá nhân năm nay.

HLV Deschamps đánh giá Mbappe rất cao. Ảnh: News18

Di Maria chuẩn bị ra mắt Benfica

Sau 2 tuần đạt thỏa thuận với Benfica, Di Maria chuẩn bị ra mắt vào hôm nay. Theo Sky Sport Italia, nhà vô địch World Cup 2022 sẽ ký hợp đồng 1 năm với Benfica, kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng.

AC Milan nâng giá hỏi mua Pulisic

Theo The Athletic, AC Milan đã nâng mức giá đề nghị chiêu mộ Christian Pulisic lên 22 triệu euro, bao gồm cả chi phí phát sinh theo điều khoản. Trước đó, Rossoneri đề nghị mức giá 14 triệu euro nhưng đã bị Chelsea từ chối. The Blues yêu cầu mức phí tối thiểu là 25 triệu euro.