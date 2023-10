Hàng loạt cựu lãnh đạo SCB bị khởi tố, truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát Hàng loạt cựu lãnh đạo SCB bị khởi tố, truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

Tối 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức, đơn vị liên quan.