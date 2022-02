Hàng tồn kho doanh nghiệp xăng dầu tăng mạnh sau 12 tháng

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần 49.372 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng neo cao khiến doanh nghiệp báo lỗ gộp giảm 18%, đạt 3.049 tỷ đồng.

Phía PLX cho biết, từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 11/2021, giá dầu WTI tăng từ 75,88 USD/thùng lên 84,05 USD/thùng (tăng 11%).

Tuy nhiên sau đó giá dầu có xu hướng giảm mạnh 19% xuống còn 68,23 USD/thùng tại cuối tháng 12/2021. Theo đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến lãi gộp hàng bán trong kỳ, đồng thời phát sinh tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động tài chính giảm so cùng kỳ do nguồn cổ tức, lãi được chia từ các công ty con, công ty liên kết bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19.

Kết quả, PLX báo lãi ròng quý IV/2021 gần 701 tỷ đồng, giảm 36% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, PLX ghi nhận doanh đạt 169.113 tỷ đồng, tăng 36% so với 2020. Bình quân mỗi ngày, ông lớn ngành xăng dầu này thu về hơn 463 tỷ đồng từ bán hàng và dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 3.112 tỷ đồng, gấp 2,4 lần kết quả 2020.

Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2021, hàng tồn kho của PLX còn hơn 13.384 tỷ đồng, tăng 40% so đầu năm. Đây là mức tồn kho cao nhất của PLX kể từ 30/09/2018.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) đem về 1.718 tỷ đồng doanh thu trong quý IV/2021, tăng 73% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, tăng đến 347%.

Theo PSH, lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu do giá xăng dầu bán lẻ trong nước biến động tăng đáng kể, các khoản chi phí tài chính giảm.

Cụ thể, chi phí lãi vay Quý IV/2021 giảm 24% so với cùng kỳ, về ngưỡng 71 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 18 tỷ đồng, giảm 40%.

Tính chung giai đoạn cả năm 2021, doanh thu PSH ghi nhận 5.738 tỷ đồng, giảm 6% so với năm ngoái. Lãi ròng đạt 318 tỷ đồng, tăng 1.026%. Hàng tồn kho PSH còn 5.102 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm.

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2021, ghi nhận 34.491 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi so với cùng kỳ và 2.675 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,2 lần.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trong kỳ, phía BSR cho biết, trong năm 2020 giá dầu thô (giá Dated Brent) giảm mạnh từ mức 63,5 USD/thùng bình quân tháng 01/2020 xuống còn 18,5 USD/thùng bình quân tháng 4/2020 (giảm 45 USD/thùng), sau đó tuy có tăng dần lên nhưng cũng chỉ đạt mức 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020.

Trong khi đó, năm 2021 giá dầu thô liên tục tăng mạnh. Giá Dated Brent liên tục tăng từ 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 83,66 USD/thùng bình quân tháng 10/2021, sau đó có giảm về 74,10 USD/thùng bình quân tháng 12/2021. Tuy nhiên những ngày đầu năm 2022 lại tiếp tục tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý IV/2021 nói riêng và cả năm 2021 nói chung.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu BSR đạt 101.079 tỷ đồng, tăng 74% so với 2020. Lãi ròng đạt trên 6.673 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2.818 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn hơn 10.316 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Hàng tồn kho các doanh nghiệp xăng dầu tăng mạnh trong năm 2021. Ảnh: BCTC

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) là doanh nghiệp xăng dầu thứ hai ghi nhận lợi nhuận giảm trong quý IV/2021. Theo đó, trong kỳ PLC chỉ thu về 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

PLC lý giải, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng tiêu thụ quý IV/2021 toàn Tổng công ty PLC giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá bán bình quân cao hơn nên doanh thu thuần toàn Tổng công ty PLC quý IV/2021 tăng 302 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với cùng kỳ.

Lãi gộp quý IV/2021 gần 9 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ giảm và tốc độ tăng giá nguyên vật liệu đầu vào cao hơn tốc độ tăng giá bán. Ngoài ra, trong quý IV/2021, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty liên kết của TCT PLC) lỗ dẫn đến TCT PLC trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2021, PLC đem về 6.866 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ, tăng 9 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho của PLC 1.248 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.