Hàng trăm nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái, gần 1.000 cây xanh tại Đà Nẵng ngã đổ sau bão số 6

Đà Nẵng: Hàng chục nhà tốc mái, 1.000 cây xanh ngã đổ do bão số 6

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão số 6 - bão Trà Mi và thống kê những thiệt hại ban đầu. Theo đó, bão số 6 đã khiến cho 51 nhà bị ngập tại xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang). Đến 17 giờ chiều nay, nước đã rút.



Bão Trà Mi cũng khiến cho 62 căn nhà tại Đà Nẵng bị tốc mái. Trong đó có 53 nhà tốc mái một phần, chín nhà tốc mái hoàn toàn.

Về nông nghiệp, một ghe bị chìm được xác định là ghe không số của ông Lê Chấn Thọ, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 12 ha hoa màu bị thiệt hại.

Loạt cây xanh tại Đà Nẵng ngã đổ do ảnh hưởng của bão. Ảnh: C.N

Toàn TP.Đà Nẵng có 909 cây xanh ngã, đổ. Nhiều nhất là huyện Hòa Vang với 439 cây xanh ngã, đổ.

Toàn thành phố ghi nhận ba vụ lưới điện 110kV bị sự cố. 177 trạm biến áp, một tuyến 22kV chưa khôi phục. Một số khu vực còn mất điện, dự kiến trước 18 giờ cùng ngày sẽ được đóng điện trở lại.

Đường Như Nguyệt (đoạn gần cầu Thuận Phước) nước sông dâng cao gây ngập một đoạn mặt đường với chiều dài khoảng 150 m. Sóng lớn đánh gây hư hỏng, bong bật gạch vỉa hè nhiều vị trí, ngã trụ đèn trang trí phía sông và đất, cát tràn lên vỉa hè, lòng đường.

Bong bật gạch vỉa hè nhiều vị trí trên đường Như Nguyệt, Đà Nẵng. Ảnh: C.N

Biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường bị nghiêng, ngã 61 vị trí. Đèn tín hiệu điều khiển giao thông ngừng hoạt động, bị xô lệch, xoay, rơi bể do gió lớn tại 31 nút giao.

Hiện các ngành chức năng đang khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra

Bão Trà Mi khiến hàng trăm nhà dân ở Huế tốc mái, nhiều nơi ngập sâu

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bão số 6 (bão Trà Mi) đã khiến 214 nhà dân trên địa bàn tỉnh bị tốc mái, hư hỏng, trong đó huyện Phú Lộc có 210 nhà, TP.Huế có 4 nhà.

Trong số 210 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do bão Trà Mi ở huyện Phú Lộc, có 16 nhà ở xã Lộc Điền, 63 nhà ở thị trấn Phú Lộc, 24 nhà ở xã Lộc Thủy, 22 nhà ở xã Lộc Tiến, 73 nhà ở thị trấn Lăng Cô...

Mái lợp bằng tôn của nhà dân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bị bão Trà Mi giật tung. Ảnh: Văn Đồng.

Ngoài nhà dân, bão Trà Mi còn khiến rất nhiều công trình trụ sở cơ quan nhà nước, trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, hư hỏng.

Ảnh hưởng của bão Trà Mi cũng đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Tại thị trấn Lăng Cô, nước biển dâng do triều cường đã gây ngập sâu từ 1- 1,5m đối với 47 nhà dân ở xóm Mỹ Lợi, tổ dân phố An Cư Tân, An Cư Đông 1. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô nước biển dâng gây ngập từ 0,2-0,5m với chiều dài khoảng 300m.

Tại huyện Quảng Điền, tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Quảng Phước ngập sâu từ 0,8 đến 1m; tỉnh 8A đoạn qua xã Quảng Thọ ngập từ 0,2-0,5m; nhiều tuyến đường ở khu vực các xã Quảng Thành, Quảng An ngập từ 0,3-0,5m... khiến giao thông tê liệt.

Tại TP.Huế, một số tuyến đường nội thành và khu vực phía đông nam thành phố bị ngập úng cục bộ từ 0,2-0,3m. Một số tuyến đường liên xã, thôn xóm ở Hương Phong, Hải Dương, Thuận An bị ngập từ 1-1,5m.

Tại huyện Phong Điền, tuyến tỉnh lộ 6 đoạn qua xã Phong Thu bị ngập dài 40m, sâu nhất 0,5 m; tỉnh lộ 17B nhiều đoạn bị ngập sâu 0,5m; các đường liên thôn tại các xã Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Xuân bị ngập nhiều điểm với tổng chiều dài 10.000m, điểm sâu nhất 0,6m...

Khu vực bờ biển giáp ranh giữa phường Thuận An, TP.Huế và xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng do bão Trà Mi. Ảnh: N.M.

Bão Trà Mi cũng đã khiến khu vực bờ biển giáp ranh xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và thị trấn Thuận An, TP.Huế tiếp tục bị sạt lở, triều cường dâng cao tràn vào khu vực các nhà hàng phía trong. Bờ biển Giang Hải- Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) nước biển dâng cao, tràn vào sâu trong khu vực nuôi trồng và sản xuất. Bờ biển Giang Hải- Vinh Mỹ tiếp tục xâm thực, xói lở dài 500m. Bờ biển tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền) bị xâm thực với chiều dài khoảng 1,3km, chiều sâu 8m.

Để ứng phó với bão Trà Mi, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương thực hiện di dời 2.469 hộ/7.085 khẩu đến nơi tránh trú bão, lụt an toàn.