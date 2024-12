Hành trình nhân ái 2024: Lan tỏa yêu thương, gắn kết triệu tấm lòng

40 năm gieo mầm xanh hy vọng

Năm 2024, đánh dấu những bước ngoặt mới trong hành trình 40 năm “Sát cánh cùng nông dân Việt” của Báo NTNN/Dân Việt, một trong số đó là những cột mốc trong công tác thiện nguyện, nối dài yêu thương đến bà con nơi rẻo cao biên giới, đến những học trò nghèo hiếu học và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm qua, Báo NTNN/ Dân Việt đã ghi dấu ấn thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vượt hàng nghìn cây số, Báo NTNN/Dân Việt mang đến những “điểm trường mơ ước” thắp sáng hy vọng, giúp thầy và trò tại các điểm trường còn gặp nhiều trắc trở thêm động lực trên hành trình tìm kiếm tri thức. Đó là những điểm trường: Điểm trường bản Nậm Vì thuộc Trường PTDTBT TH Chung Chải 2 (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Điểm trường Co Sáy thuộc Trường Mầm non Hương Xoài (xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Điểm trường tại thôn Abaanh 1, thuộc Trường Mầm non liên xã Axan-Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Từ những lớp học được dựng tạm với nền đất, vách tường nứt nẻ, mái tôn mỏng, dột, những chiếc bàn, chiếc ghế ọp ẹp vì đã sử dụng quá lâu… giờ đây đã được thay “áo mới”, đong đầy yêu thương và hạnh phúc.

Năm 2024, Báo NTNN/ Dân Việt đã kết nối xây dựng và khánh thành 3 điểm trường, tiếp tục hành trình 40 năm “Sát cánh cùng nông dân Việt”.

Tại buổi lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” bản Nậm Vì, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt bày tỏ: "Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết không ngừng nghỉ của Báo NTNN/Dân Việt, các nhà tài trợ, nhà trường và chính quyền địa phương các cấp. Chỉ trong 27 ngày, điểm trường mới đã được xây dựng khang trang. Tôi hi vọng rằng, từ đây, mỗi ngày đi học của các em học sinh sẽ đỡ phần nóng bức vào mùa hè, bớt cái giá lạnh mỗi khi đông đến".

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt phát biểu tại lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” bản Nậm Vì.

Nhớ lại thời khắc cắt băng khánh thành Điểm trường bản Nậm Vì thuộc Trường PTDTBT TH Chung Chải 2 (Chung Chải, Mường Nhé, Điện Biên) anh Lù A Dia (SN 1978, bản Nậm Vì) vẫn không kìm nén được xúc động. “Tôi thấy thật yên tâm và vui mừng vì con tôi sẽ được học ở lớp mới khang trang, kiên cố và an toàn hơn” - anh Dia bày tỏ.

Từ năm nay, con trai anh Dia và các em nhỏ tại bản Nậm Vì sẽ được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Từ đây, những câu hát, những vần thơ sẽ gieo mầm ước mơ xa cho các trò, để những mong ước được chắp cánh niềm hy vọng.

Anh Lù A Dia hân hoan cùng con trai đến buổi lễ khánh thành Điểm trường bản Nậm Vì thuộc trường PTDTBT TH Chung Chải 2.

Niềm vui hiện hữu trên gương mặt trẻ thơ vì từ năm nay, các em sẽ được học trong những mái trường mới, khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn.

"Thôn Nậm Vì là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Chung Chải với 85% hộ dân thuộc hộ nghèo. Chúng tôi rất hạnh phúc vì được Báo NTNN/Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Công ty TNHH Thanh Thuý (Tỉnh Điện Biên) và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ, xây dựng "Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì. Tôi mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các đơn vị, các cấp chính quyền địa phương để xã từng bước tháo gỡ những khó khăn" - Ông Pờ Xè Chừ - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chung Chải hạnh phúc phát biểu tại buổi lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” tại bản Nậm Vì.

Những điểm trường được xây mới và được đưa vào sử dụng sẽ là động lực để thầy và trò các trường tiếp tục công tác dạy và học, từ đó phát triển nền giáo dục tại địa phương, là nền tảng để xây dựng tương lai đất nước. Cũng từ đây, bộ mặt của các địa phương cũng được đổi mới, mang đến niềm phấn khởi và hy vọng về tương lai tốt đẹp cho bà con.

Dựng xây những mái ấm gia đình Việt

Không dừng lại ở việc kết nối xây dựng và khánh thành trường học, năm qua, Báo NTNN/Dân Việt cũng đón nhận những niềm vui khi thành công xây dựng và sửa chữa 29 nhà tình nghĩa tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La…

Những ngôi nhà xiêu vẹo nay đã được thay thế bằng vách tường cứng cáp, mái ngói dày dặn. Ngôi nhà mới không chỉ là khởi đầu mới mà còn là hy vọng, cầu nối để các gia đình nhận được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, phát triển đời sống tốt hơn.

Những ngôi nhà mới là khởi đầu cho những tia hy vọng mới, thắp sáng niềm tin cho các hộ gia đình vượt lên số phận.

Những ngày cuối năm 2024, các hộ gia đình tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thêm phần phấn khởi vì năm nay, họ có nhà đẹp để ở, có nơi đàng hoàng để thờ cúng tổ tiên. Niềm vui ngập tràn khắp con ngõ trong buổi lễ khánh thành nhà tình nghĩa, bà con xóm làng hớn hở đón chào những ngôi nhà mới.

Sau gần 4 tháng thi công kể từ ngày 27/7 với sự đóng góp nhân công của người dân trong bản, bà Lò Thị Thiêm (Bản Thín, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) cùng con trai, con dâu và hai cháu nội, cháu trai học lớp 12, cháu gái học lớp 5 đã được sum vầy trong căn nhà mới:

“Nhà được khánh thành đúng dịp tôi tuổi 60. Gia đình đã làm mấy mâm cơm mời hàng xóm chung vui! Trước đây nhà dột nát, mỗi khi mưa gió tôi sợ lắm. Được sự quan tâm của chính quyền và Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La, Tết này, gia đình tôi có nhà mới rồi. Tôi sẽ sắm một cành đào thật đẹp, rực rỡ để trang trí trong nhà cùng con cháu đón xuân”.

Lãnh đạo Báo NTNN/Dân Việt cùng lãnh đạo ngân hàng BIDV Sơn La và lãnh đạo UBND huyện Phù Yên khánh thành nhà tình nghĩa của gia đình bà Lò Thị Thiêm sáng 21/11.

Trước đó, Báo NTNN/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã thắp sáng hy vọng, khởi công xây dựng ngôi nhà của cụ ông Nguyễn Xuân Em và vợ là cụ Nguyễn Thị Tỵ (cùng SN 1953) trú tại khối 1, phường Cửa Nam, (thành phố Vinh, Nghệ An); gia đình anh Nguyễn Văn Tú (SN 1996) thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái); gia đình cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh, bà Vương Thị Nhung (SN 1956) tại thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ….

Cụ Nguyễn Xuân Em nhận số tiền 20 triệu đồng mà bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt quyên góp ủng hộ.

"Tôi rất vui mừng khi được cùng Báo NTNN/Dân Việt tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Quỳnh. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, vì vậy, tỉnh đang thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm để những hộ nghèo của tỉnh không còn phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ" - Bà Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chia sẻ trong buổi lễ khởi công nhà tình nghĩa của cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh.

Trong năm 2024, Báo NTNN/ Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam tổ chức Chương trình “Hỗ trợ xây và sửa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi” tại Yên Bái. Chương trình đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 14 ngôi nhà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề và trao tặng 40 chiếc TV cho người dân, tổng trị giá lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Đoàn Báo NTNN/Dân Việt thăm hỏi, động viên các gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái.

Sự hỗ trợ này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất, mà còn đem lại niềm vui tinh thần cho các hộ gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng đã giúp họ vơi bớt nỗi lo về nơi ở, tạo điều kiện cho cuộc sống ổn định hơn.

Đại diện nhà tài trợ, bà Đỗ Quỳnh Văn – Quản lý ngành hàng TV Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam cho biết: “Ngày hôm nay chúng tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong chương trình lần này. Với mong muốn thực hiện sứ mệnh mang đến cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, LG đã đồng hành với bà con chịu ảnh hưởng do bão Yagi. Đến với Yên Bái lần này, chúng tôi dành tặng cho bà con 40 chiếc TV. Hy vọng rằng, những món quà của LG sẽ là nguồn động viên tinh thần đến bà con tỉnh Yên Bái”.

Vượt lũ: Hành trình mang 40 chuyến hàng cứu trợ yêu thương

Năm 2024, bà con tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã hứng chịu hậu quả nặng nề sau cơn bão Yagi, hàng trăm gia đình mất người thân, con mất mẹ, vợ mất chồng, anh mất em…; hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước, chưa kể thiệt hại về tài sản, vật chất không thể đong đếm được. Đứng trước tình hình đó, Đoàn Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Dân Việt đã đồng hành cùng bà con vùng rốn lũ, nhanh chóng hỗ trợ để bà con sớm ổn định cuộc sống hậu lũ.

Chương trình Hỗ trợ lũ khẩn cấp các tỉnh phía Bắc và trao sinh kế hậu lũ do Báo NTNN/Dân Việt giá trị hơn 10 tỷ đồng và 40 chuyến xe 0 đồng chở hàng hóa về với người dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Giang…

Những chuyến xe nối dài yêu thương của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã rong ruổi khắp mọi cung đường để đến với bà con vùng lũ.

Để đến tận nơi, trao tận tay những món quà cấp thiết với bà con vùng lũ, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã vượt qua hàng trăm cây số, những cung đường lởm chởm đá, những khúc cua khúc khuỷu thậm chí phải vượt nguy hiểm để mang tình người chia sẻ muôn nơi. Có những địa phương bị ngập sâu, đoàn thiện nguyện vẫn quyết tâm đi thuyền, vượt qua biển nước mênh mông để động viên, an ủi người dân đang hứng chịu hậu quả mà thiên tai để lại.

Những cung đường chông gai mà đoàn thiện nguyện phải vượt qua để đến trao tận tay cho bà con những phần quà cứu trợ.

Nhớ lại khoảnh khắc cầm trên tay phần quà của đoàn từ thiện báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm, anh Nguyễn Tiến Thế (1985, xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ) không cầm được nước mắt: “Thời điểm đấy, gia đình tôi trong tình trạng ngập sâu, hai hôm trước nước còn lên qua mái nhà. Cả nhà chỉ biết cố thủ trong nhà chờ nước rút, không có nhu yếu phẩm, không nước sạch, không điện đóm. Nhận được những phần quà cứu trợ này, tôi rất cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm đến chúng tôi, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều”.

Tháng 9/2024, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Dân Việt đã không ngại hiểm nguy, bơi thuyền cứu trợ người dân vùng lũ.

Chương trình “Trao tặng tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi” được tổ chức tại các tỉnh như: Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang với tổng trị giá 350.000.000 đồng. Số tiền này đã được trao tặng cho 600 hộ dân, giúp họ có thêm điều kiện để khôi phục sau lũ bão. Những hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo động lực để họ bắt đầu tái thiết cuộc sống.

Trong suốt hành trình không mỏi ấy, có những giọt mồ hôi rơi, những đêm không ngủ, những chuyến đi gian nan, hiểm nguy, những giọt nước mắt đầy xúc động và có cả những nụ cười mãn nguyện… tất cả đều gói gọn để trở thành bức tranh sống động nhất về tình người giữa cơn bão lũ. Hành trình đồng hành, hỗ trợ cùng bà con vùng lũ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần sẻ chia, yêu thương của đồng bào cả nước.

Nhớ lại hành trình hơn 1 tháng cùng đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Dân Việt, nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc tự hào chia sẻ: “Khi trực tiếp đến tận nơi, chúng tôi hiểu được nỗi khổ mà bà con vùng lũ. Có những địa phương hoàn toàn bị cô lập, chưa kịp nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để không chỉ mang quà cứu trợ mà còn mang theo cả sự động viên, an ủi đến với họ.

Tôi luôn tin rằng, sự hiện diện của đoàn Báo NTNN/Dân Việt tại những điểm khó nhất vì thiên tai chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương đồng bào".

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt ân cần hỏi thăm, động viên người dân bị ảnh hưởng sau lũ.

Trước đó, cơn bão số 2 cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến bà con các tỉnh miền núi phía Bắc, Sơn La là một trong những tỉnh hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Đoàn Báo NTNN/Dân Việt cũng đã đến tận nơi, trao tặng những phần quà đến với người dân chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà các gia đình bị sập nhà, gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi. Cùng với các hoạt động khảo sát xây nhà, xây cầu dân sinh cho người dân Chiềng Nơi. Tổng trị giá chương trình lên tới gần 200 triệu đồng.

“Sát cánh cùng nông dân Việt”

Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Đoàn Báo NTNN/Dân Việt đã chuẩn bị cho những chuyến đi nối dài yêu thương, trao sinh kế cho bà con khắp các miền của Tổ quốc. Mỗi con giống, phân bón được gửi trao là tình cảm và hy vọng của đoàn thiện nguyện với người dân, mong bà con sớm vươn lên, ổn định và phát triển cuộc sống.

Mở đầu cho chuỗi chương trình hỗ trợ trao sinh kế, tặng cây, con giống cho bà con, tháng 2/2024, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ trao tặng 3.725 cây giống mắc ca cho người dân xã Hữu Khánh (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Tổng trị giá cây giống hơn 200 triệu đồng.

Niềm vui của bà con nông dân khi nhận được cây mắc ca từ chương trình trao sinh kế cho nông dân huyện Lộc Bình do Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương và Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ tổ chức.

Tiếp đó, gần 1 triệu (cây, con giống) đã được trao tặng cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa như: Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, (Sơn La); xã Xín Mần, huyện Xín Mần (Hà Giang); xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát (Lào Cai); xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn)...

Đặc biệt, sau chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho bà con hậu quả của cơn bão số 3, Báo NTNN/Dân Việt cùng các nhà tài trợ đã khởi động chương trình “Mang sinh kế cho bà con vùng bão - lũ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái năm 2024” với tổng trị giá chương trình lên tới 3 tỷ đồng. Theo đó, 182 tấn phân bón, ngô giống đã được trao tận tay, giúp bà con sớm khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Toàn cảnh chương trình trao sinh kế, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ cho bà con tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Niềm vui gõ cửa sau gần 3 tháng tặng sinh kế cho bà con các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, giờ đây những cánh đồng bạc màu đã được phủ màu xanh hy vọng của những đồng ngô sắp chín vụ. Những người nông dân đã phấn khởi hơn, tin tưởng hơn về tương lai sau chuỗi ngày ảm đạm sau lũ.

Cụ Hoàng Thị Hành (85 tuổi) ở bản Mai Chung, xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vừa têm trầu, vừa nhìn ra ruộng ngô xanh mướt: "Chúng tôi đã được các nhà hảo tâm tài trợ phân bón và giống. Nhìn phía trước mặt bây giờ ngô đã sắp thu hoạch được tôi phấn khởi lắm. Tết coi như đã đến rồi!".

Người nông dân Lào Cai phấn khởi vì những ruộng ngô giờ đây đã xanh mướt đợi ngày thu hoạch.

Ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và Báo NTNN/Dân Việt đã đồng hành cùng sẻ chia với bà con vùng lũ huyện Bảo Yên. Hội Nông dân tỉnh tin rằng từ nguồn hỗ trợ phân bón, ngô giống, bà con sẽ sớm khôi phục lại sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống”.

Với tôn chỉ “Sát cánh cùng nông dân Việt”, trong năm qua, Báo NTNN/Dân Việt đã kêu gọi, kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt, đội ngũ Báo NTNN/Dân Việt cùng các thành viên Phiên Chợ Trái Tim đã kết nối, tiêu thụ hơn 15 tấn khoai lang giúp nông dân Hải Dương thoát cảnh chồng chất, ùn ứ nông sản.

Gia đình ông Hoàng Văn Cương (Hải Dương) đã vơi bớt gánh nặng khi tìm được đầu ra cho hơn 200 tấn khoai lang nhờ sự kết nối của Báo NTNN/Dân Việt.

Những chuyến xe yêu thương hướng về mọi miền Tổ quốc

Trên những dặm đường yêu thương, đoàn Báo NTNN/Dân Việt đã sát cánh cùng nhau, nối dài những chuyến thiện nguyện lên vùng rẻo cao. Đó là hành trình mang “Phiên chợ 0 đồng” đến các bản làng xa xôi như: bản Nậm Vì (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); thôn Bản Chang (xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang); bản Ứ Ma (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu); thôn Sín Chải (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Những Phiên chợ 0 đồng ấm áp được đoàn thiện nguyện mang tới cho bà con ở khắp các tỉnh thành.

Ở Phiên chợ 0 đồng, người dân có thể tự tay lựa chọn những món đồ mình thích, lựa những chiếc chăn, chiếc áo ấm áp và thêm cả những món đồ cần thiết trong gia đình mà không cần trả tiền, tất cả đều được trao gửi và trả lại bằng những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện và yêu thương.

Những nụ cười rạng rỡ trên môi bà con tại thôn bản sau khi nhận được những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Vượt dốc, leo đồi, trên những chuyến xe chở đầy nhân ái, đoàn thiện nguyện đã mang đến những chương trình ý nghĩa cho các em nhỏ tại khắp mọi miền. Đó là cái Tết Trung thu giữa “tâm bão” cho các em nhỏ tại Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ (xã Pa Ủ, Mường Tè, Lai Châu); Chương trình “Đông ấm vùng cao” cho thầy và trò cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai)...

Trong năm nay, giếng nước nhân ái mang nước sạch đã về đến điểm trường PTDTBT Tiểu học Y Tý. Nhờ sự kết nối của Báo NTNN/Dân Việt, từ nay, thầy và trò ở Y Tý sẽ không còn lo lắng vì thiếu nước vào mùa khô, các trò cũng không còn phải chịu cảnh cắt cử nhau để tắm gội, những vườn rau bán trú cũng được xanh mướt hơn….

Chuỗi chương trình ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao mà đoàn Báo NTNN/Dân Việt đã thực hiện trong năm 2024.

Khi từng chương trình được diễn ra suôn sẻ, cũng là lúc các thành viên trong Đoàn thiện nguyện nở nụ cười mãn nguyện bởi những cố gắng của đoàn đã được đền đáp bằng những lời cảm ơn, những nụ cười của bà con thôn bản và các em học sinh tại các điểm trường.

Trước đó, Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã tổ chức liên tiếp các chương trình thiện nguyện tại 2 tỉnh Lai Châu và Sơn La. Trao tặng 120 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho học sinh Trường Mầm non Vàng San và Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San (xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Tiếp đó, đoàn cũng trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho các em học sinh nghèo, vượt khó tại Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 185 bộ quần áo cho cán bộ, giáo viên và học sinh 2 trường. Tổng trị giá chương trình lên tới 102.000.000 đồng.

Trong tháng 7, Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đến với người dân xã Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để thực hiện chuỗi chương trình: tri ân anh hùng liệt sĩ và tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Những chuyến xe nối dài yêu thương mà đoàn thiện nguyện mang đến sẽ giúp bà con ổn định cuộc sống, giúp thầy và trò các điểm trường đảm bảo hơn trong công tác dạy và học, vững tin vào tương lai tốt đẹp.

87 tuần cơm yêu thương

Tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải & xây dựng Minh Phương, Phiên Chợ Trái Tim phối hợp tổ chức vẫn đang hết mình với sứ mệnh lan tỏa yêu thương.

Tính đến nay, 87 Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã được tổ chức, kết thúc trọn vẹn 365 ngày lan tỏa yêu thương trong năm 2024. Chương trình đã trao tặng gần 50.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình lên tới 1.500.000.000 đồng.

Đội ngũ thực hiện chương trình Bữa Cơm Yêu Thương luôn đặt tâm huyết vào từng suất cơm gửi tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đều đặn thứ 7 hàng tuần, những bữa sáng xôi chả thơm dẻo, bùi bùi luôn được đơm đầy để trao tặng người bệnh. Hình ảnh các cộng tác viên cùng nhau sơ chế rau củ, nấu nướng, dọn dẹp, chuẩn bị cho bữa trưa dinh dưỡng của các bệnh nhân đã không còn xa lạ. Những bữa cơm nhà chuẩn vị cũng từ đó mà nuôi dưỡng những mầm xanh thiện nguyện.

Những công đoạn chuẩn bị cho Bữa Cơm Yêu Thương luôn được các tình nguyện viên phối hợp rất ăn ý, nhịp nhàng.

Đến Bữa Cơm Yêu Thương, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như được sống trong một gia đình thật sự, được ăn cơm, được chuyện trò cùng nhau, được hòa mình trong không khí ấm cúng. Và ở đây, có những câu chuyện được sẻ chia, những giọt nước mắt và những nụ cười, giúp người bệnh cảm giác được gắn bó, yêu thương hơn và tiếp thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Bữa Cơm Yêu Thương là nơi gắn kết, chia sẻ yêu thương của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Xúc động trước tình cảm của đội ngũ thực hiện chương trình, anh Bùi Văn Thuỷ (SN 1988) ở xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình chia sẻ: “Tới với Bữa Cơm Yêu Thương hôm nay, tôi thấy lạc quan hơn nhiều. Tôi được trò chuyện với mọi người, tinh thần cũng khoan khoái hơn. Ở đây tôi cũng biết tới các hoàn cảnh bệnh nhân còn khó khăn hơn mình nên sẽ càng phải kiên trì chữa bệnh cho con gái”.

Không chỉ nấu những suất cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mà Phiên Chợ Trái Tim còn mang "vị cơm nhà" gửi tặng học viên của Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Những nụ cười hạnh phúc của các học viên khi đón nhận bữa cơm đầy ắp tình người.

Thấu hiểu, thương cảm đối với những cảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, bác sĩ Trương Cao Luận - Nhà sáng lập Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ: “Phiên Chợ Trái Tim không chỉ là nơi gửi gắm những bữa cơm về vật chất, mà còn là nơi để chúng tôi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, để được chia sẻ yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ được với bà con. Tôi tin những bữa cơm nóng hổi từ Bữa Cơm Yêu Thương sẽ là lời động viên chân thành nhất, tiếp thêm động lực cho bà con sớm vượt qua khó khăn.

Tôi mong bà con xem Phiên Chợ Trái Tim như ngôi nhà thứ 2 để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, để chúng tôi được lắng nghe và thấu hiểu với mọi người”.

Nhân ái và sẻ chia

Trong năm vừa qua, hàng chục hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ từ bạn đọc báo trên khắp cả nước thông qua những bài viết được đăng tải trên Báo NTNN/Dân Việt. Thông qua kết nối của Báo, ước mơ trở thành nữ sinh đại học của cô bé Trần Thị Quyên (SN 2006 ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành hiện thực. Những ngày tháng chiến đấu với bệnh ung thư máu của em Bùi Thúy Văn (SN 2008) ở thôn Nga 2, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã bớt khó khăn nhờ số tiền hỗ trợ hơn 40 triệu đồng của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm.

Nhờ có sự kết nối của Báo NTNN/Dân Việt, em Trần Thị Quyên đã có thêm suất học bổng, giúp em vững bước đến giảng đường.

Thông qua sự kết nối của Báo NTNN/Dân Việt, gia đình ông Đặng Văn Nành ở thôn Khuổi Luông (xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã được hỗ trợ thêm 50.630.000 đồng để xây dựng ngôi nhà mới sau khi bị cháy nhà do sét đánh vào tháng 6 năm nay. Gia đình ông Phí Khắc Huynh ở thôn Chuế Cầu, (xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) có thêm 100 triệu đồng để chăm con trai bại liệt, con gái bị u tuyến giáp.

Báo NTNN/Dân Việt thắp sáng hy vọng cho các gia đình khó khăn tại khắp mọi miền Tổ quốc.

Cùng với đó, gia đình anh Lò Văn Thương (xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La); gia đình anh Nghiêm Xuân Long (xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội); gia đình em Trần Minh Trí (xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); em Mòng Văn Hương, học lớp 3A1 điểm trường khu Nà Lừa thuộc Trường PTDTBT TH và THCS Nà Khoang; gia đình anh Nguyễn Giáo Tuấn ở xóm 9, xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); gia đình em Giàng Hùng Vương (SN 2014, thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); cùng nhiều trường hợp khác đã được Báo NTNN/Dân Việt kết nối với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để mang đến sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần đầy ý nghĩa.

Khép lại một năm 2024 đầy ý nghĩa, Báo NTNN/Dân Việt đã chạm đến hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, gieo mầm hy vọng qua chuỗi các chương trình ý nghĩa. Thành công ấy không thể thiếu sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, và hàng nghìn nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp những mảnh đời cơ cực có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bước sang năm 2025, với mục tiêu tiếp tục phát triển các hoạt động thiện nguyện bền vững hơn, mở rộng quy mô hỗ trợ đến nhiều địa phương hơn, Báo NTNN/Dân Việt hy vọng tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng, để hành trình lan tỏa yêu thương sẽ tiếp tục được nối dài, mạnh mẽ hơn nữa.