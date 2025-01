Gói bánh chưng tặng bệnh nhân và lao động tự do đón Xuân Ất Tỵ 2025

Tiếp nối thành công “Bánh chưng xanh, Tết an lành” 2024

Chương trình "Bánh chưng xanh, Tết an lành" lần đầu tiên được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán 2024 với thông điệp đầy ý nghĩa "Chia sẻ yêu thương, mang Tết an lành đến mọi nhà", chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức và mạnh thường quân, cùng chung tay gói hàng nghìn chiếc bánh chưng trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc bánh chưng không chỉ là món quà vật chất, mà còn chứa đựng tình yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc, mang đến cho những mảnh đời nghèo khó một cái Tết ấm áp, tràn đầy hy vọng. Sự thành công của chương trình năm 2024 là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam, đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng các gia đình nhận quà cũng như cộng đồng tham gia.

Hoạt động gói bánh chưng trao tặng hoàn cảnh khó khăn năm 2024 đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước.

Bên cạnh việc phát huy truyền thống đậm bản sắc văn hóa qua hoạt động gói những chiếc bánh chưng cho dịp năm mới, chương trình còn là biểu tượng của tình yêu thương, sẻ chia, mang lại hơi ấm cho những mảnh đời còn gặp khó khăn. Năm 2025, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục tổ chức gói và nấu bánh chưng trao tặng cho bệnh nhân cùng người thân tại Hà Nội.

Đồng hành gói những chiếc bánh chưng cho mùa Tết 2024, Á hậu 4 Hoa hậu Toàn cầu 2023 - Đoàn Thu Thuỷ từng bày tỏ: "Dù đây là lần đầu tiên tham gia chương trình nhưng tôi rất hạnh phúc vì được góp một phần sức nhỏ của mình để cùng mọi người gói những chiếc bánh chưng trọn vẹn nghĩa tình".

Á hậu 4 Hoa hậu Toàn cầu 2023 - Đoàn Thu Thuỷ hào hứng cho những chiếc bánh chưng vào nồi nấu.

Cũng trong khuôn khổ chương trình năm 2024, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Thị Hiền chia sẻ: “Được đồng hành với Báo Dân Việt tham gia Chương trình "Bánh chưng xanh – Tết an lành” là một niềm vinh dự. Đặc biệt vào dịp gần Tết, tôi mong muốn sẽ trao đi được thật nhiều yêu thương và lan tỏa điều này. Tôi ước mọi người sẽ đón Tết ấm no, vui vẻ, an lành".

Á hậu Bùi Khánh Linh, Đào Thị Hiền trao tặng bánh chưng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Phiên Chợ 0 Đồng” đầu tiên tại Hà Nội do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức

Đi qua nhiều tỉnh thành, thắp lên những nụ cười cho nhiều bà con tại nhiều địa phương, nhưng đây là lần đầu tiên Chương trình “Phiên Chợ 0 Đồng” sẽ được Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, chương trình đã mang niềm vui đến với những bản làng xa xôi như: Ứ Ma (Pa Ủ, Mường Tè, Lai Châu), Nậm Vì (Chung Chải, Điện Biên), Bắc Mê (Hà Giang), Sín Chải (Y Tý, Bát Xát, Lào Cai)...

Chương trình “Phiên Chợ 0 Đồng” tại thôn Sín Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được tổ chức vào tháng 12/2024.

Chia sẻ về lý do tổ chức Chương trình “Phiên Chợ 0 Đồng” đầu tiên tại Hà Nội, nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt cho biết: “Chúng tôi đã đặt chân đến nhiều thôn bản xa xôi của đất nước, ở mỗi nơi, chương trình đều đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tham gia. Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, thấu hiểu nỗi vất vả của nhiều bệnh nhân, người thân xa quê khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Báo Dân Việt cùng các mạnh thường quân tổ chức Phiên Chợ 0 Đồng với mong muốn mang đến niềm vui để mọi người cùng đón năm mới bình an”.

Chuẩn bị cho ngày hội Xuân 2025, chương trình dự kiến sẽ có các mặt hàng là: Bánh chưng, chăn, quần áo, bánh kẹo, sữa,... với giá chỉ 0 đồng. Các “khách hàng” đến với phiên chợ chỉ cần nụ cười thật tươi cùng những lời chúc ấm áp đầu năm mới để đón nhận những phần quà ý nghĩa.

Dự kiến, chương trình “Bánh chưng xanh, Tết an lành” đón chào Xuân Ất Tỵ 2024 với các hoạt động gói, nấu bánh chưng sẽ được diễn ra từ ngày 15/1/2025. Chương trình “Phiên Chợ 0 Đồng” sẽ được tổ chức vào ngày 18/1/2025 tại Phiên Chợ Trái Tim (ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ Chương trình Xuân 2025 BẠN ĐỌC CÓ THỂ THEO DÕI ỦNG HỘ TẠI ĐÂY