Hành trình truy bắt "sát thủ" đặc biệt nguy hiểm luôn thủ súng đã lên đạn

Hoàng Ngọc Mẫn (ảnh lớn), Đặng Văn Đồng (áo trắng) và Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: A.X.)

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì phối hợp Công an tỉnh Yên Bái, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và các đơn vị nghiệp liên quan, bắt giữ 3 nghi phạm Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, cùng quê Thái Nguyên) và Đặng Văn Đồng (SN 1988, quê Nghệ An) để điều tra hành vi giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại tỉnh Yên Bái ngày 14/4.

Đây là nhóm giang hồ "số má", nhiều tiền án tiền sự, riêng Mẫn được xác định là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn lăm le khẩu súng ngắn (K59) lên đạn bên tay. Trước đó tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt Mẫn do liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều tháng lẩn trốn, Mẫn bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái, rồi trực tiếp cầm súng nã đạn gây án giết người…

Lần theo dấu vết "sát thủ"

Hoàng Ngọc Mẫn, nghi phạm bị truy nã đặc biệt. (Ảnh: C.A.)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định sau khi gây án, nhóm Mẫn rời khỏi hiện trường, bỏ trốn vào các tỉnh thành phía Nam theo đường bộ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã yêu cầu các cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp công an các địa phương vào cuộc điều tra, truy xét "nóng", siết chặt khu vực biên giới phòng tình huống tội phạm trốn chạy sang Campuchia.

Thượng tá Hoàng Văn Tiến, Cán bộ Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ trọng án đã xây dựng kế hoạch, xác minh, truy bắt. Do Mẫn luôn thủ sẵn súng trong người nên các phương án được vạch ra tỉ mỉ, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng và cả nhóm đối tượng.

Tổ công tác không quản ngày đêm, thời tiết nắng mưa, kể cả ngày lễ, thu thập thông tin, dựng lên quá trình tẩu thoát của nhóm tội phạm. Đến đầu tháng 5, một tổ công tác rà soát, nắm địa bàn khu vực lân cận tỉnh Đồng Nai phát hiện 3 người tình nghi, có đặc điểm giống băng nhóm đang truy bắt, đặc biệt là Mẫn.

Cơ quan chức năng thu giữ khẩu súng. (Ảnh: A.X.)

Quá trình nghiên cứu hành tung của Mẫn, trinh sát phát hiện khi ở Yên Bái, hắn thường đeo túi chéo trước ngực và bỏ súng bên trong. Nhưng từ lúc xuất hiện ở Đồng Nai, người đàn ông giống Mẫn không đeo túi kiểu này nữa mà dùng ví kẹp bên nách.

Sau khi quan sát kỹ, đối chiếu hình ảnh nhận dạng, công an xác định chính xác Mẫn cùng đồng phạm đang ở Đồng Nai. Tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã giấu khẩu súng trong chiếc ví kẹp nách và luôn cầm theo bên mình. Đây được xem là chi tiết rất quan trọng khi đánh án, tuyệt đối không để nghi phạm có cơ hội dùng "hàng nóng" bắn trả khi bị vây bắt.

Không chỉ manh động, Mẫn còn tỏ ra ma mãnh, luôn cảnh giác cao độ xung quanh, khiến việc tiếp cận của các trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Lúc này, ngoài lực lượng của Bộ Công an, 2 Phó phòng Cảnh sát hình sự và lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đeo bám và ra hiện trường, bí mật cùng trinh sát nắm bắt tình hình, nhằm kịp thời chỉ đạo kế hoạch siết chặt vòng vây, truy bắt an toàn.

"Không nghĩ bị bắt nhanh đến vậy"

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, sáng 3/5, lực lượng công an quyết định lên kế hoạch chi tiết đánh án. Nhiều lớp lực lượng được huy động bao vây, tiếp cận, những tình huống dù rủi ro nhỏ nhất cũng được tính đến để "hóa giải".

Đúng như kế hoạch, Mẫn bị các trinh sát lão luyện khống chế tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Quá trình áp sát khống chế của trinh sát nhanh gọn, chính xác, khiến Mẫn không kịp trở tay rờ vào khẩu súng ngắn giấu trong chiếc ví kẹp nách.

Đúng như tính toán ban đầu, kiểm tra bên trong ví của Mẫn có 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng, ngoài ra còn có thêm 40 viên đạn khác.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác ập vào căn nhà ở phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) bắt giữ Nguyễn Văn Trọng và Phạm Văn Đồng. Tại đây, công an thu giữ thêm 1 khẩu súng, bên trong có 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng cùng 13 viên đạn bên ngoài.

Ngồi trước điều tra viên, Mẫn khai nhận hành vi phạm tội và không nghĩ bị bắt nhanh đến vậy. (Ảnh: A.X)

Ngồi trước điều tra viên, Hoàng Ngọc Mẫn khai: "Khi tôi gây án mấy anh em di chuyển vào trong này, thay đổi nhiều biển số để tránh chú ý, tôi không thuê nhà nghỉ mà thuê nhà ở nguyên căn tránh phát hiện, không nghĩ bị bắt nhanh đến vậy".

Nhắc lại vụ án ở Yên Bái, nhóm nghi phạm khai nhận, tối 14/4, Trần Triệu Tuấn (SN 1991) gọi điện cho Bùi Văn Đức (SN 1985, ngụ TP.Yên Bái) để mua bóng cười. Tuy nhiên, do Tuấn nhiều lần mua bóng cười của Đức chưa trả tiền nên Đức không đồng ý bán. Vì vậy, giữa Tuấn và Đức nảy sinh mâu thuẫn.

Lúc này, Đức đang ngồi uống cà phê tại quán nước ở phường Đồng Tâm (TP.Yên Bái) cùng Đinh Mạnh Linh (SN 1988, ngụ TP.Yên Bái), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), Hoàng Ngọc Mẫn, Đặng Văn Đồng, Nguyễn Văn Trọng thì nhận được điện thoại của Tuấn thách thức, chửi bới nên nhóm này tìm Tuấn "giải quyết".

Khi nhóm của Đức đến khu vực tổ 8 (phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái) thì gặp nhóm của Tuấn trên đường nên chặn đầu xe lại. Hai bên cầm hung khí lao vào hỗn chiến...

Hai khẩu súng và gần 70 viên đạn mà nhóm tội phạm để "phòng thân" (Ảnh: A.X.).

Trong lúc Tuấn cầm dao lao về phía Đức thì Mẫn rút súng bắn nhiều phát đạn khiến Tuấn trọng thương, nằm gục xuống đường. Sau khi gây án, nhóm của Đức bỏ trốn khỏi hiện trường, Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị...

Kết quả vây bắt nhanh nhóm đối tượng nguy hiểm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, làm việc không ngừng nghỉ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.