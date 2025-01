Cứu thành công bệnh nhân viêm màng não nguy kịch từ đảo xa về đất liền bằng trực thăng

Vào 23h30 ngày 3/01/2025, máy bay EC225 mang số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18, phối hợp cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, đã đưa bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch từ đảo An Bang về đất liền an toàn, hạ cánh tại tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175.

Ngay trong đêm ngày 3/1/2025, Bệnh nhân Đ.M.V (sinh năm 1997, quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam) trong tình trạng rối loạn ý thức, sốt cao,... đã được đưa về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu kịp thời. Ảnh:BVCC

Bệnh nhân Đ.M.V (sinh năm 1997, quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam), là thợ sửa chữa tại đảo An Bang. Ngày 1/1/2025, anh bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi, kém ăn và nôn. Đến ngày 2/1/2025, tình trạng chuyển biến xấu với các biểu hiện kích thích, ý thức u ám, sốt cao 39,5 độ kèm rét run. Tại Bệnh xá đảo An Bang, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm não màng não, phân biệt với xuất huyết dưới nhện. Sau hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được điều trị an thần kinh, kháng sinh, bù dịch - điện giải và hạ sốt.

Tuy nhiên, sau một ngày điều trị, tình hình bệnh nhân không cải thiện. Tiên lượng xấu do chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo và xin phép Cục Quân y - Bộ Quốc phòng cho phép vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không.

Nhận lệnh từ Bộ Quốc phòng, vào lúc 15h00 ngày 3/1, máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18, do cơ trưởng Thượng tá Nguyễn Minh Tiến (Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Binh đoàn 18) điều khiển, cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch dẫn đầu, đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Quân y 175 để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và điều trị kịp thời. Ảnh:BVCC

Đến 19h30 cùng ngày, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo An Bang. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng rối loạn ý thức, mở mắt nhưng không tiếp xúc, kích thích nhiều, sốt 39 độ, có dấu hiệu màng não rõ (cứng gáy) và các chỉ số nhiễm trùng tăng cao, cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng thần kinh trung ương. Sau khi được thăm khám, đánh giá và xử trí cấp cứu tại chỗ để ổn định, bệnh nhân được vận chuyển lên máy bay.

Đại úy Tạ Văn Bạch chia sẻ: "Đây là ca bệnh đặc biệt khó khăn trong quá trình vận chuyển. Bệnh nhân không đủ tỉnh táo và không hợp tác với tổ cấp cứu. Kíp cấp cứu buộc phải dùng an thần gây ngủ để trấn tĩnh bệnh nhân, nhưng điều này lại ảnh hưởng đến hô hấp. Vì vậy, chúng tôi phải theo dõi sát tình trạng hô hấp trong suốt quá trình vận chuyển. Do chưa xác định được căn nguyên nhiễm khuẩn, mà một số căn nguyên có thể phát triển thành dịch truyền nhiễm, kíp cấp cứu đã áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo và phòng dịch tối đa để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và công tác phòng dịch."

Mặc dù chuyến bay kéo dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và phải hạ cánh tại đảo Trường Sa để tiếp nhiên liệu, tổ bay của Binh đoàn 18 và kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa bệnh nhân về đất liền an toàn. Bệnh nhân đã được chuyển vào Khoa Cấp cứu để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và điều trị kịp thời.