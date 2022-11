Hayya Hayya: Âm nhạc và bóng đá có thể đoàn kết thế giới

Hayya Hayya Ca khúc đoàn kết thế giới bằng âm nhạc và bóng đá.



Ngoài giai điệu trẻ trung, ca khúc "Hayya Hayya" cũng có lời ca gần gũi và cảm thông:

"Tôi muốn đi dạo trên mọi con phố/ Tôi muốn chơi bóng với thế giới dưới chân mình/ Khuấy động mọi cuộc vui và không bỏ qua nhịp nào/ Tôi hứa, tôi hứa, tôi hứa với em ngay bây giờ/ Mọi thứ, mọi thứ sẽ tốt lên/ Ngày mai, không có gì phải lo ngại/ Tôi hứa, tôi hứa, tôi hứa với em ngay bây giờ/ Hàn gắn, hàn gắn xung quanh mình/ Ngày mai, không có gì phải lo ngại".

Giám đốc thương mại của FIFA, ông Kay Madati, cho biết: "Bằng cách tập hợp các giọng ca từ Châu Mỹ, Châu Phi và Trung Đông, bài hát tượng trưng cho cách âm nhạc và bóng đá kết nối thế giới".

Giai điệu của bài hát Hayya Hayya làm gợi nhớ đến nhiều ca khúc của các kỳ World Cup như "The Cup of Life", "Hips Don't Lie" hay "Waka Waka", "We are one"...