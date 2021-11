HDBank trao tặng 200 căn nhà tình thương cho Điện Biên

HDBank đã trao kinh phí xây dựng 200 căn nhà tình thương với tổng trị giá 10 tỷ đồng. Ảnh: HDBank

Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Điện Biên có được nơi ở khang trang, kiên cố. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn giúp các hộ gia đình ổn định đời sống, từ đó tạo điều kiện cho các gia đình yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của tổ quốc. Nơi đây hội tụ tới 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây cũng là vùng đất do chịu ảnh hưởng địa hình dốc núi, hiểm trở, việc sinh hoạt, an cư của bà con bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thiên nhiên, thời tiết khí hậu. Trong những ngày gần nhất đầu tháng 11 năm 2021, trận mưa lớn, lở đất đã khiến nhiều ngôi nhà, tài sản của đồng bào bị nguy hại. Sự hỗ trợ tiếp sức cho bà con tiếp tục an cư lạc nghiệp trong lúc khó khăn, vì vậy là nghĩa cử cao đẹp động viên và kịp thời.

Trong nhiều năm qua, HDBank thường xuyên trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, HDBank đã trao kinh phí xây dựng gần 400 căn nhà tình thương trên cả nước. Cùng với đó, riêng về khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, HDBank thường xuyên triển khai các chương trình thường niên trao tặng áo ấm, sách vở, học bổng cho trẻ em đến trường cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Năm 2021, HDBank tích cực thực thi chuỗi hoạt động an sinh xã hội, góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Riêng trong đợt dịch lần thứ 4, ngay trong thời gian cao điểm, HDBank đã tích cực quyên góp, ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ; trao tặng trang thiết bị y tế là xe cứu thương, máy thở, bộ kit test đến các địa phương bùng dịch trên cả nước; trao hàng ngàn túi quà an sinh đến các gia đình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tặng các suất ăn miễn phí… với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Đồng thời, HDBank tiếp tục thực hiện miễn giảm lãi suất cho khách hàng ở một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 và cả nhóm khách hàng tại khu vực bị phong tỏa, giãn cách kéo dài theo Chỉ thị 16, với tổng dư nợ gần 41.000 tỷ đồng, tương ứng với số lượng hơn 18.000 khách hàng.

Cùng với hoạt động kinh doanh sôi nổi, thời gian sắp tới, HDBank sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động từ thiện xã hội trên cả nước, hướng đến hình ảnh Happy Digital Bank- Ngân hàng Xanh, Ngân hàng Số kiên định với chiến lược phát triển bền vững, phát triển vì hạnh phúc của cộng đồng.