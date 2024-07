HĐND tỉnh Quảng Ngãi triệu tập kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền

Tối 27/7, theo nguồn tin của PV Dân Việt, thừa lệnh Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, đã ký văn bản triệu tập kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc. Ảnh: Đ.N

Theo đó dự kiến thời gian kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2024, để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 8 giờ, ngày 2/8/2024.

Theo quy định hiện hành, quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cùng với các chức danh khác, có chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Cách đây tròn 5 ngày, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã khai mạc Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Được biết vào đầu tháng 3/2024, do vướng vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Sau đó, Ban Bí thư T.Ư Đảng ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Đăng Văn Minh.Tháng 5/2024, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh.

Kì họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa diễn ra vào ngày 22/7/2024. Ảnh: Đ.N

Đến thời điểm này cùng với một số chức danh khác của tỉnh, Quảng Ngãi vẫn đang còn khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện người được giao phụ trách và điều hành chính quyền Quảng Ngãi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.