Hé lộ "con bài tủ" của HLV Troussier tại SEA Games 32

Nhà báo Minh Hải cho biết, HLV Philippe Troussier đang tính toán để đưa ra bộ khung cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Trong đó, tiền vệ Đinh Xuân Tiến chính là nhân tố chủ chốt.

Đinh Xuân Tiến. Ảnh: Zing.

Mùa giải này, Đinh Xuân Tiến đã có 6 lần ra sân ở V.League 2023 trong màu áo Sông Lam Nghệ An và ghi được 1 bàn thắng ở chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Trong thành phần U22 Việt Nam, Xuân Tiến là một trong những cầu thủ được ra sân nhiều nhất tại V.League.

Ở VCK giải U20 châu Á 2023 vừa qua, Xuân Tiến được LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá là một trong những cầu thủ đáng xem nhất giải.

Kessie không bận tâm tới Inter

Bất chấp sự quan tâm từ Inter Milan, tiền vệ Franck Kessie vẫn quyết tâm bám trụ lại Barcelona. Từ khi cập bến Nou Camp hồi Hè 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do, cầu thủ 26 tuổi có 35 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.483 phút), ghi 3 bàn cùng 3 pha kiến tạo.

Thành Manchester đại chiến vì Bastoni

Alessandro Bastoni. Ảnh: Getty.

Theo tờ Fichajes, cả Man City và M.U đều đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Alessandro Bastoni từ Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023. Ngôi sao 24 tuổi chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Giuseppe Meazza nhưng anh không chịu gia hạn hợp đồng mới.

Martial được đảm bảo tương lai ở M.U

Đích thân HLV Erik ten Hag vừa xác nhận rằng, tiền đạo Anthony Martial sẽ tiếp tục gắn bó với M.U ở mùa giải tới. Do thường xuyên dính chấn thương nên ngôi sao người Pháp chỉ có 18 lần ra sân từ đầu mùa bóng đến nay (thi đấu 862 phút), đóng góp 7 bàn và 3 pha kiến tạo.

Chelsea đàm phán với HLV Amorim

HLV Amorim. Ảnh: Getty.

Nguồn tin từ tờ talkSPORT cho hay, Chelsea vừa phỏng vấn HLV Ruben Amorim nhằm tìm kiếm người dẫn dắt CLB từ Hè 2023. Ngoài "thuyền trưởng" Sporting Lisbon, "The Blues" cũng để mắt tới 3 ứng viên khác gồm Luis Enrique (tự do), Julian Nagelsmann (tự do) và Marco Silva (Fulham).